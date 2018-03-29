Afrin'de şehit olan iki askerin aileleri buluştu

GİRESUN (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Ufuk Aktağ'ın ailesi, aynı harekatta şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu'nun ailesini ziyaret etti.

Şebinkarahisar ilçesinde ikamet eden Aktağ'ın annesi Tülay ve ağabeyi Engin Aktağ, Çamoluk'ta yaşayan Karacaoğlu'nun babası Süleyman ve annesi Muazzez Karacaoğlu ile bir araya geldi. Karacaoğlu ailesinin evinde, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Baba Süleyman Karacaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerini yalnız bırakmayan Aktağ ailesine teşekkür etti.

Oğlu şehit olduğu günden bu yana kendilerini ziyarete gelen, acılarını paylaşan herkese teşekkür eden Karacaoğlu, "5 erkek, bir kız çocuğa sahibim. Bir evlat kaybedip bin evlat kazandım, vatan sağ olsun." dedi.

Anne Muazzez Karacaoğlu ise ilçe halkının hiçbir zaman kendilerini yalnız bırakmadığına dikkati çekerek, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Şehit Aktağ'ın ağabeyi Engin Aktağ ise kardeşinin ardından şehit olan Karacaoğlu'nun ailesinin daha önce kendilerini ziyaret edip destek olduğunu belirterek, "Bizler de ailemize bugün taziye ziyaretinde bulunduk. Bizler şehit ailesi olarak gurur duyuyoruz, onlar hak yolunda şehit oldular. Ne mutlu Süleyman ağabeye ve bize... Bizler bir ölür, bin diriliriz." diye konuştu.

Anne Tülay Aktağ da duygularının söze gelecek gibi olmadığını kaydederek, "Allahım büyük sabırlar versin. Allah herkesten razı olsun. Diyecek bir şey yok, vatan sağ olsun, bayrağımız inmesin, ezanlarımız dinmesin. Bugünlerimize çok şükür." dedi.