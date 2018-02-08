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Afrin’de şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar’ın Afyonkarahisar’lı olduğu öğrenildi

GÜNCEL HABERLERİ | 08.02.2018 02:01 | Son Güncelleme

Afrin’e Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan 2 askerimizden biri olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar’ın Afyonkarahisarlı olduğu öğrenildi.Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye’nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlediği “Zeytin Dalı Harekatı”nda 2 askerimiz tanksavar ve havan saldırısı nedeniyle şehit olmuştu.Afyonkarahisar’n Çay ilçesi nüfuzuna kayıtlı olduğu öğrenilen Piyade Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar’ın Afrin’e Zeytin Dalı Harekatında şehit olduğu öğrenildi.

Afrin’de şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar’ın Afyonkarahisar’lı olduğu öğrenildi

Afrin’e Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan 2 askerimizden biri olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar’ın Afyonkarahisarlı olduğu öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye’nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlediği “Zeytin Dalı Harekatı”nda 2 askerimiz tanksavar ve havan saldırısı nedeniyle şehit olmuştu.
Afyonkarahisar’n Çay ilçesi nüfuzuna kayıtlı olduğu öğrenilen Piyade Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar’ın Afrin’e Zeytin Dalı Harekatında şehit olduğu öğrenildi. Tanksavar saldırısı sonucu şehit düşen 22 yaşındaki Ömer Bilal Akpınar’ın 3 ay önce evlendiği bildirildi.
Şehidin babası Afyonkarahisarlı İsmail Akpınar’ın da emekli asker olduğu öğrenilirken Karabük’ün Safranbolu ilçesinde ikamet ettiği bildirildi.

Afrin’de şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar’ın Afyonkarahisar’lı olduğu öğrenildi

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