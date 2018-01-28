Afrin'de şehit olan piyade üstçavuş Mehmethan, son yolculuğuna uğurlandı

Mehmet İlkay ÖZER-Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL, (DHA) Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin Afrin kentinde düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan piyade üstçavuş Fatih Mehmethan, son yolculuğuna uğurlandı.

Suriye'nin Afrin kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) PYD,YPG VE DEAŞ'a yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda piyade üstçavuş Fatih Mehmethan şehit oldu. Şehit astsubay Mehmethan için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Erol Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile milletvekilleri ve belediye başkanları katıldı.