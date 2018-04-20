Afrin’de şehit olan Uzman Çavuş Çobanoğlu’nun görüntüleri ortaya çıktı

Afrin’de tuzaklanan patlayıcının patlaması ile şehit olan Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu’nun 2017 yılına ait görüntüleri ortaya çıktı.

Zeytin Dalı Harekatı’nda terör örgütünden kurtarılan Afrin’de evleri patlayıcılardan temizlerken tuzaklanan bir patlayıcının patlaması sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu’nun 2017 yılında çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Şehidin Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ’nin düzenlediği organizasyondaki yarışmalarda diğer katılımcılarla çekilen görüntüleri kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.