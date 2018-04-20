HABER

Afrin’de şehit olan Uzman Çavuş Çobanoğlu’nun görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 15:39 | Son Güncelleme

Afrin’de tuzaklanan patlayıcının patlaması ile şehit olan Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu’nun 2017 yılına ait görüntüleri ortaya çıktı.Zeytin Dalı Harekatı’nda terör örgütünden kurtarılan Afrin’de evleri patlayıcılardan temizlerken tuzaklanan bir patlayıcının patlaması sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu’nun 2017 yılında çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

Afrin’de şehit olan Uzman Çavuş Çobanoğlu’nun görüntüleri ortaya çıktı

Afrin’de tuzaklanan patlayıcının patlaması ile şehit olan Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu’nun 2017 yılına ait görüntüleri ortaya çıktı.
Zeytin Dalı Harekatı’nda terör örgütünden kurtarılan Afrin’de evleri patlayıcılardan temizlerken tuzaklanan bir patlayıcının patlaması sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu’nun 2017 yılında çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Şehidin Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ’nin düzenlediği organizasyondaki yarışmalarda diğer katılımcılarla çekilen görüntüleri kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

Afrin’de şehit olan Uzman Çavuş Çobanoğlu’nun görüntüleri ortaya çıktı

Afrin’de şehit olan Uzman Çavuş Çobanoğlu’nun görüntüleri ortaya çıktı

İş adamı aracının içinde öldürüldü!İş adamı aracının içinde öldürüldü!
Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!
'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesörün cezası belli oldu'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesörün cezası belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Amedsporlu futbolcuların fotoğrafını çektiler, başlarına gelmeyen kalmadı

Amedsporlu futbolcuların fotoğrafını çektiler, başlarına gelmeyen kalmadı

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı için adaylık kararını Cumartesi günü verecek iddiası!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı için adaylık kararını Cumartesi günü verecek iddiası!

Didem Engin kimdir? Didem Engin Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı!

Didem Engin kimdir? Didem Engin Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı!

Abdullah Ağar paylaştı! PKK operasyonunda ele geçirildi

Abdullah Ağar paylaştı! PKK operasyonunda ele geçirildi

Dijital dönüşümün katma değeri: 10 yılda 23,8 trilyon dolar!

Dijital dönüşümün katma değeri: 10 yılda 23,8 trilyon dolar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.