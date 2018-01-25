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Afrin'de son dakika gelişmeleri! İlk kez görüntülendi...

GÜNCEL HABERLERİ | 25.01.2018 08:58 | Son Güncelleme 7 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlediği alanlardaki PYD/PKK mensuplarınca oluşturulan betonarme ve çukur mevziler görüntülendi. TSK dün yaptığı açıklamada harekatta şu ana kadar en az 287 teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Terör örgütünün Kilis'e yönelik roketli saldırısında bir cami ve bir ev isabet aldı. 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. İşte son durum...

Terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik harekatın sürdüğü Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde ilerleyen komandolar, teröristlere ait bazı mevzileri de kontrol altına aldı. Teröristlerin kaçtığı mevziler görüntülendi. Görüntülerde, inşaat demirleriyle güçlendirilmiş betonarme tünel mevzilerin yanı sıra toprağın kazılmasıyla oluşturulan yaklaşık 2 metre derinliğindeki mevziler dikkat çekti.

Üstü kapalı yaklaşık 20 metre uzunluğundaki tünel mevzilerde teröristlerin nöbet noktaları ve tünel içindeki yatakları da görüntülerde yer aldı.
Komandoların demir kapılarla giriş yapılan mevzileri kontrol edişinin yansıdığı görüntülerden, alanda teröristin kalmadığı belirlendi.

Mevziye giren askerler "Hiçbir terör örgütü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yıkamayacaktır. Halkımız müsterih olsun" diyor.

EN AZ 287 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bu akşam yapılan açıklamada Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin bilgiler verildi. Açıklamada şu ana kadar en az 287 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada bugün 47 hedefin 27 uçakla vurulduğu bildirildi. Açıklamada dün yaşanan çatışmalarda şehit olan iki askerin naaşlarına bölgede çatışmaların devam etmesi ve hava koşullarının uygun olmaması nedeniyle ulaşılamadığı belirtildi.

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TERÖRİSTLERİN ROKETİ CAMİYİ VURDU!

YPG-PKK'lı teröristler tarafından Afrin'den yapılan saldırıda Kilis'te namaz kılmak için tarihi Çalık Camii'ne giden Muzaffer Aydemir ile Suriye uyruklu Tarık Tabbak hayatını kaybetti. Kilis Valiliği, akşam saatlerinde biri tarihi Çalık Camisi’ne, diğeri 100 metre uzaklıktaki bir eve isabet eden roketli saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada 2 kişinin öldüğü belirtilerek, şöyle denildi: "Bugün saat 18.10 sıralarında PKK/KCK/PYD-YPG teröristlerince ilimiz merkezine Suriye-Afrin tarafından roketli saldırı düzenlenmiştir. Roketlerden birisinde cami hedef alınmıştır. Akşam namazını kılmakta olan 1 Türk, 1 Suriyeli olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetmiştir. 6 vatandaş ise yaralanmıştır. 2’nci roketin isabet ettiği konutta ise 5 vatandaş hafif olarak yaralanmış, yaralananlar tedavi altına alınmıştır. Hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

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TSK Kilis Suriye PKK PYD Afrin

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
daha çok acımasız olalım,daha çok kürt terörist öldürelim,onlar ölsünki benim askerim benim vatandaşım güvende olsun
Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah devletimize milletimize zeval vermesin inşaAllah. Aramizda saklanan vatan hainlerine pkk/pyd terör örgütü destekçilerine inat biz (ülkücüler) kanimizin son damlasina kadar devletimizin yaninda yer alacagiz. Bordo Bereliler, Özel Harekat ülkücülerden oluşmakta. Biz varoldukça hainlere rahat yok. Kana kan cana can karşilarinda olacagiz. Vatanimiz için ne bedel gerekiyorsa öderiz ödetiriz! itirazı olan varsa çıksın karşımiza! Vatan haini ermeni devşirmeleriyle görülecek hesabimiz var. Hepsine sira gelecek. Bu topraklar çok hain gördü ve hepsi de yok oldu!
bir gece ansızın gelirim deyip 1 ay önceden haber verirsen adam hendekte kazar mevzide yapar
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