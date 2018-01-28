Afrin'de son dakika gelişmesi! Burseya Dağı ele geçirildi!

Son Güncelleme 6 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 28.01.2018 14:30 |6 saat önce

Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile terör örgütü PYD/PKK arasında Afrin'in kuzeydoğusundaki stratejik Burseya Dağı şiddetli çatışmaların ardından ele geçirildi. Dağa çıkan askerler, en yüksek noktaya Türk bayrağı dikti. TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Burseya Dağı ele geçirilmiştir. Bölgenin teröristlerden temizlenmesi faaliyetleri sürdürülmektedir." denildi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile terör örgütü PYD/PKK arasında Afrin'in kuzeydoğusundaki stratejik Burseya Dağı şiddetli çatışmaların ardından ele geçirildi. Burseya Dağı'nda terör örgütüne ait kule, mevzi ve hedefler, çeşitli üslerden havalanan savaş uçaklarınca bombalandı. Tank, fırtına obüs topları, Çok Namlulu Roketatarlar (ÇNRA) da PYD/PKK mevzilerini yerle bir etti. Burseya Dağı’na yönelik bombardımanı televizyon kanalları canlı yayında verdi. Bölgedeki çatışmalar sona erdi. Komando birlikleri ve Özgür Suriye Ordusu askerleri belirlenen hedeflere doğru ilerledi. Burseya Dağı çevresinde bombalanan alanlardan yükselen yoğun duman ve şiddetli patlama sesleri Kilis'in sınır köylerinden de duyuldu. Terör örgütü, Burseya Dağı'nın hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu sayesinde bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef aldı. TOPLAM 18 NOKTA KURTARILDI Gece saatlerinde hava akınları ve topçu atışları ile vurulan Burseya Dağı'na yönelik operasyon ile başlayan harekâtın 9. gününde Burseya Dağı ile beraber Afrin'in beş beldesinde 13'ü köy, biri köy altı yerleşim ve 4'ü stratejik tepe olmak üzere toplam 18 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

TSK ve harekata destek veren Özgür Suriye Ordusu güçleri, harekatın önceki günlerinde Bülbül beldesine bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa köyleri ve Kürdo köy altı yerleşimi, Racu beldesinde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, 740.Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak, Cinderes beldesinde de Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni ele geçirmişti. TSK'DAN BURSEYA DAĞI AÇIKLAMASI TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Burseya Dağı ele geçirilmiştir. Bölgenin teröristlerden temizlenmesi faaliyetleri sürdürülmektedir." denildi. TSK'dan yapılan açıklama şöyle: "Zeytin Dalı Harekâtı" kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri ve desteklediği Özgür Suriye Ordusu tarafından, 28 Ocak 2018 tarihinde saat 14.30 sularında Barşah (Burseya) dağı ele geçirilmiştir. Halen bölgenin teröristlerden temizlenmesi faaliyetleri sürdürülmektedir. OBÜSLER AFRİN’İ BOMBARDIMANA TUTTU TSK'nın Suriye’nin sıfır noktasına konuşlu fırtına obüsleri ve tankları Burseya Dağı'ndaki PKK/PYD mevzilerini vurdu. Yoğun ateş altına alınan bölgedeki mevziler ve hedefler yerle bir edildi. Terör örgütünün mevzilerini bombalayan obüslerinin namlularında yazan Sakarya, Conkbayırı, Gelibolu isimleri ise dikkat çekti.