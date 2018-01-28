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Afrin'de son dakika gelişmesi! Burseya Dağı ele geçirildi!

GÜNCEL HABERLERİ | 28.01.2018 14:30 | Son Güncelleme 6 saat önce

Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile terör örgütü PYD/PKK arasında Afrin'in kuzeydoğusundaki stratejik Burseya Dağı şiddetli çatışmaların ardından ele geçirildi. Dağa çıkan askerler, en yüksek noktaya Türk bayrağı dikti. TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Burseya Dağı ele geçirilmiştir. Bölgenin teröristlerden temizlenmesi faaliyetleri sürdürülmektedir." denildi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile terör örgütü PYD/PKK arasında Afrin'in kuzeydoğusundaki stratejik Burseya Dağı şiddetli çatışmaların ardından ele geçirildi.

Burseya Dağı'nda terör örgütüne ait kule, mevzi ve hedefler, çeşitli üslerden havalanan savaş uçaklarınca bombalandı. Tank, fırtına obüs topları, Çok Namlulu Roketatarlar (ÇNRA) da PYD/PKK mevzilerini yerle bir etti.

Burseya Dağı’na yönelik bombardımanı televizyon kanalları canlı yayında verdi.

Bölgedeki çatışmalar sona erdi. Komando birlikleri ve Özgür Suriye Ordusu askerleri belirlenen hedeflere doğru ilerledi. Burseya Dağı çevresinde bombalanan alanlardan yükselen yoğun duman ve şiddetli patlama sesleri Kilis'in sınır köylerinden de duyuldu.

Terör örgütü, Burseya Dağı'nın hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu sayesinde bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef aldı.

TOPLAM 18 NOKTA KURTARILDI

Gece saatlerinde hava akınları ve topçu atışları ile vurulan Burseya Dağı'na yönelik operasyon ile başlayan harekâtın 9. gününde Burseya Dağı ile beraber Afrin'in beş beldesinde 13'ü köy, biri köy altı yerleşim ve 4'ü stratejik tepe olmak üzere toplam 18 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

TSK ve harekata destek veren Özgür Suriye Ordusu güçleri, harekatın önceki günlerinde Bülbül beldesine bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa köyleri ve Kürdo köy altı yerleşimi, Racu beldesinde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, 740.Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak, Cinderes beldesinde de Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni ele geçirmişti.

TSK'DAN BURSEYA DAĞI AÇIKLAMASI

TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Burseya Dağı ele geçirilmiştir. Bölgenin teröristlerden temizlenmesi faaliyetleri sürdürülmektedir." denildi.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

"Zeytin Dalı Harekâtı" kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri ve desteklediği Özgür Suriye Ordusu tarafından, 28 Ocak 2018 tarihinde saat 14.30 sularında Barşah (Burseya) dağı ele geçirilmiştir. Halen bölgenin teröristlerden temizlenmesi faaliyetleri sürdürülmektedir.

OBÜSLER AFRİN’İ BOMBARDIMANA TUTTU

TSK'nın Suriye’nin sıfır noktasına konuşlu fırtına obüsleri ve tankları Burseya Dağı'ndaki PKK/PYD mevzilerini vurdu. Yoğun ateş altına alınan bölgedeki mevziler ve hedefler yerle bir edildi. Terör örgütünün mevzilerini bombalayan obüslerinin namlularında yazan Sakarya, Conkbayırı, Gelibolu isimleri ise dikkat çekti.

DHA: TÜRK BAYRAĞI ÇEKİLDİ

Yoğun çatışmaların ardından teröristlerin birçoğu etkisiz hala getirildi. Afrin için kritik öneme sahip olan dağ, saat 14.30 sıralarında ele geçirildi. DHA, dağa çıkan askerlerin, en yüksek noktaya Türk bayrağı diktiğini duyurdu.

Son dakika! Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Burseya tepesini de düşüreceğiz

TÜRKİYE'NİN MEŞRU MÜDAFAA HAKKI

Genelkurmay Başkanlığı, harekatın ilk günü yaptığı açıklamada, operasyonun Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği bilgisine yer verilmişti. Açıklamada, yalnızca teröristlere ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar gelmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği vurgulanmıştı.

Afrin, Esed rejiminin Temmuz 2012'de çatışmaksızın PYD/PKK’ya devretmesiyle, örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu. Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Örgüt, uzun yıllardır Amanos Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor. Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor.

Suriye topraklarının dörtte biri, Türkiye-Suriye sınırının da yüzde 65'i örgütün işgali altında bulunuyor.

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TSK ÖSO Komando PKK Özgür Suriye Ordusu PYD Afrin Zeytin Dalı Harekatı Burseya Dağı

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
çok şükür darısı tüm terör bölgelerini ele geçirmeye
Bizler oldukça sizlerin, sizler oldukça da bizlerin sırtı asla yere gelmez. #NeMutluTurkumDiyene#
Ya Rabbi askerimiz darda kaldığında onlara yardım eyle,onlara güç ve kuvvet ver,düşmanlarımızı perişan eyle,,halkımızada birlik ve beraberlik ver.. amin..
Nasılsa gören yok medya doğru mu veriyor sanki haberleri. Dağ düştü tepe alındı köy temizlendi öldürülen terörist sayısını bile veriyor. Az kaldı bitti bitecek deniyor da bu hainler hiç bitmiyor. Ülkemizde de dışında da sanki her geçen gün daha da çoğalıyorlar. Yıllardır nasıl oluyor da temizleyemedimiz bunları analar hala ağlıyor ...
Allah yar ve yardımcıları olsun Allah başka analar aglamadan tezinden hedeflerine ulaşıp gesinler inşallah amiiinn
ALLAH SİZİNLE OLSUN HELAL ASLANLAR..
Esed teröristleri bize karşı kullanıyor. Asıl Esed münkirini devirmeli...
Aslanlarımız helal olsun sizlere, Allah yar ve yardımcınız olsun inş.
Allah cc askerimizin yar ve yardımcısı olsun inşallah.1974 kıbrıs harekatında 24 günde kıbrısı sildik süpürdük yunanlılarda 4bin ölü 12bin yaralı vardı..Kıbrıs büyüklük itibariyla Afrinin neredeyse 20 katı büyüklükte.O zamanda sivil halk kıbrıslı türkler rumlar tarafından siper olarak kullanılmıştı asker sivil içiçeydi kimin ne olduğu zor anlaşılıyordu.Acaba o zaman ki Türkiye daha mı güçlüydü.?
bu hak yanlızca Suriye için bağlayıcı değildir Irak hükumeti içinde geçerlidir ya kandil e operasyon onlar yapıp pkk dan temizler yada bizim yapmamızı engellemeye çabalamazlar gerekirse ortak bir operasyonda yapılabilir ileride komşu ülke topraklarından bizim ülkemiz ihlal edilerek terör saldırıları yapılıyor bu orası içinde geçerlidir muhtemel olacak başkaları içinde geçerli olabilir Türkiye BM den Suriye de soy kırım yaptıklarını onaylatsın pkk ve pyd terör guruplarını ve Abd destekli olduğunuda anlatsın ki soy kırım kimler tarafından yapılıyor anlaşılsın
Nasıl inş.oldu demi nasıl oluyormuş. Allah yar ve yardımcınız olsun,Aslanlarımız Dualarımız sizinle, eminn ola ola adım atın,,,dikkat edin Zafer Sizindir Türk Milletinindir.Sayın Cumhurbaşkanı mıza da Saygılar,köşesine çekilip te uzaktan seyretmiyor.her zaman halkın içinde ,,,her şeyi birebir görüyır.Milli beraberlik için el ele tek yürek oldu bu Millet Vatan Bayrak Ezanlar için Müslümanlık için.Türk ün gücü imanında,o iman ki Allah gücü,,,ounun önünde hangi silah durabilir ki ,,,Allah ım Askerlerimizi koru,Dualarımız onlarla inş.Amin
Nasıl inş.oldu demi nasıl oluyormuş. Allah yar ve yardımcınız olsun,Aslanlarımız Dualarımız sizinle, eminn ola ola adım atın,,,dikkat edin Zafer Sizindir Türk Milletinindir.Sayın Cumhurbaşkanı mıza da Saygılar,köşesine çekilip te uzaktan seyretmiyor.her zaman halkın içinde ,,,her şeyi birebir görüyır.Milli beraberlik için el ele tek yürek oldu bu Millet Vatan Bayrak Ezanlar için Müslümanlık için.Türk ün gücü imanında,o iman ki Allah gücü,,,ounun önünde hangi silah durabilir ki ,,,Allah ım Askerlerimizi koru,Dualarımız onlarla inş.Amin
oralar zaten boş Afrin e 24 saat biçtiniz 9.gun bugun Aldınımız orayı almadınız mı
Allah yardımcınız olsun Allahın aslanları,Allah sizi muzaffer eylesin,dualarımız sizinle,alın şu mazlumların öcünü,bu imansızlar çok mazlumun kanına girdi.inşallah hepsini temizlersiniz amin amin aminnnn
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