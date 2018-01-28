Afrin'de son dakika gelişmesi! Burseya Dağı'ndaki mevziler görüntülendi!

Burseya Dağı'na düzenlenen operasyon sonrasında bölgede görevli Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman personelleri tarafından PKK ve PYD'li teröristlerin 90 santimlik duvar kalınlığı olan silindir biçimindeki mevziinin içi görüntülendi. Görüntülerden de anlaşıldığı gibi mevzilerin inşası için profesyonel ordu desteği alındığı ve öncesinde bir alt yapı çalışmalarının olduğu tespit edildi.
Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile terör örgütü PYD/PKK arasındaki şiddetli çatışmaların ardından, Afrin'in kuzeydoğusunda stratejik önemdeki Burseya Dağı ele geçirildi.
18 NOKTA TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ
Zeytin Dalı Harekâtı'nın 9. gününde Burseya Dağı ile beraber Afrin'in beş beldesinde 13'ü köy, biri köy altı yerleşim ve 4'ü stratejik tepe olmak üzere toplam 18 nokta örgütten kurtarılmış oldu.
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