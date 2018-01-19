Afrin'de son dakika! Türkiye PYD'yi vuruyor! Rus askeri çekiliyor!

Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) tarafından Afrin'deki terör örgütü PYD/ PKK hedefleri topçu atışlarıyla vuruldu. Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki sınır birliklerinden terör hedeflerine en az 10 atış yapıldı.
Terör örgütü PYD/PKK mensuplarının taciz atışlarına, meşru müdafaa kapsamında karşılık verildiği bildirildi.
MİLLİ SAVUNMA BAKANI CANİKLİ: BU HAREKAT YAPILACAK
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'den Afrin operasyonuna ilişkin son dakika açıklamalar geldi. Bakan Canikli, "Bu hareket yapılacak" dedi. Bakan "Tüm terör hatları ortadan kaldırılacak" diye konuştu. Bedelli askerlik sorusuna ise Bakan Canikli, "Gündemimizde yok" dedi
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