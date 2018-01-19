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Afrin'de son dakika! Türkiye PYD'yi vuruyor! Rus askeri çekiliyor!

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 14:20 | Son Güncelleme 3 saat önce

Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK hedeflerinin topçu atışlarıyla vurulduğu bildirildi. Terör örgütünün taciz atışlarına karşılık verildiği bildirildi. Bölge top atışı sesleri duyulmaya devam ediyor. Anadolu Ajansı (AA) "TSK'nın Afrin'e gerçekleştirmesi beklenen harekat öncesinde, bölgedeki Rus askeri unsurları çekilmeye başladı" bilgisini paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) tarafından Afrin'deki terör örgütü PYD/ PKK hedefleri topçu atışlarıyla vuruldu. Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki sınır birliklerinden terör hedeflerine en az 10 atış yapıldı.

Terör örgütü PYD/PKK mensuplarının taciz atışlarına, meşru müdafaa kapsamında karşılık verildiği bildirildi.

Afrin operasyonu ne zaman yapılacak? Sınırda son gelişmeler

MİLLİ SAVUNMA BAKANI CANİKLİ: BU HAREKAT YAPILACAK

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'den Afrin operasyonuna ilişkin son dakika açıklamalar geldi. Bakan Canikli, "Bu hareket yapılacak" dedi. Bakan "Tüm terör hatları ortadan kaldırılacak" diye konuştu. Bedelli askerlik sorusuna ise Bakan Canikli, "Gündemimizde yok" dedi

Olası Afrin operasyonu: 'Türkiye, hareketsizliğin maliyetini ödemek istemiyor'
Canikli'den Afrin açıklaması: Tüm terör hatları ortadan kaldırılacak
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Anahtar Kelimeler:
Rusya Türkiye TSK Afrin

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Okuyucu Yorumları 43 yorum
Bütün Dünya bu masum savunmasız Kürtlerin katliamına izin vermemeli.
sen ne kürtsün ne türksün sen olsan olsan ya ermenilerin kacarken biraktigi tohum yada rumlarin kacarken biraktigi tohumsun
Kürtlerin ne işi var orda kardeş. Herkes yerini bilecek.Musluman olan tum Kurtler bizim kardeşlerimizdir.Bunu kabul etmeyen ler de şu anda Ecnebilerin askeri olarak şu anda o taraftalar.Simdi istediğin tarafı seç.Biz de ne olduğunu anlayalım.
Fetö Nurcuların bir koludur.Daha çok kolları var.Ülkemizi Nurculardan koruyun.
@orhin27 suriyenin yarısı kürt
@muratfitil kaz kafalı fetö nurcu değil palazlanmak için risale-i nuru kullanmış habis bir urdur. fetöcüler sadece fetönünün kitaplarını okur risaleleri değil fetöcüler tesbihatların da sadıkınnur demezler çünkü kendilerini nurcu olarak görmezler.
ALLAHUEKBER! ALLAHUEKBER! ALLAHUEKBER! Vurun ASLANLAR Vurunki Günyüzü görmesin ÇAKALLAR!
vurun vurun klavyeye hücuuumm..hadi klavyee aslanlarııı..hadi klavye kahramanları vuruunn.. hadii hadiii .... tekbiiiirrr.. .)))
vurun aslanlarım vurun taş üstünde taş baş üstünde baş bırakmayın
Vatanin yiğit evlatları ! Rabbim yâr ve yardımcınız olsun, Rabbim kazalardan belalardan sizleri korusun
HAYDİ HAYIRLISI...
AFRİNE GİRMEK HAYALDİR.RUSYA TÜRKİYE YE İZİN VERMEMİŞTİR.AFRİN BÖLGESİDE SURİYE DEVLETİNE TERK EDİLMİŞTİR.VER MEHTERİ VER MEHTERİ.
VUR MEHMETİM ALLAH AŞKINA PEYGAMBER AŞKINA ŞEHİTLERİMİZ İÇİN ZALİME ACIMAYIN ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN ASLANLAR
İçimizdeki düşmanlar damlar şimdi buraya başka ülkeye niye karışıyoruz diye.
içimizdeki düşmanlar kudursun
vurun kafirin kalbine
Taş üstünde Taş Baş Östünde Baş KALMASIN ALLAH yar ve yardıcınız olsun. Dik Durmaya DEVAM.
kiliste sakladığınız işıd yamyamlarını tekrar afrine gönderiyorsunuz ama kaybeden siz yobaz ırkçı türkler olacak .. afrinin direnişini herkes görecek aynı şekilde tr afrine saldırırsa pkk de sivil falan dinlemez ve türkiyeyin heryerini bombalarla havaya uçurur savaş kötüdür bı dikdatör bozuntusu türkiyeyi harabeye çevirecek ..
akittiginiz kanda bogulun
ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN .... ALLAHH BEDENİNİZE SAĞLIK VERSİN GÜÇ VERSİN..DİRAYET VERSİN.. YAAAAA ALLAHH BİSMİLLAHH.
VURUN ASLANLAR VURUN ALLAH AŞKINA DİN İMAN AŞKINA KAHPE KALLEŞ VATANIMIN HAYİNİ HİÇ BİR YERDE KALMAYANA KADAR VUR...
madem vuracaksın rusyaya da danışmadan vursaydın. neden gönderdin mit müsteşarını ve genelkurmay başkanını rusyaya. büyük devlet demek kimseye danışmadan yapan devlet demektir. birilerinden icazet almadan bir operasyonu yapamayan devlet büyük devlet değildir.
@emre_demir_1976 COKMU BİLİYON HADİ SAVASA DESELER ANANIN ETEGİNİN ALTINA SAKLANIRSIN DEYYUZ SENİ KOLAYMI RUSYAYI KARSINA ALMAK
haydi bismillah
Hak bela yazmaz kul azmadikça. gönder ne var ne yok ...
saat kaçta acaba
İyide madem vuracagız bütün dünya dahil pkk bile haberi var bu nasıl bi operasyon ben anlamadım
Allah askerimize güç kuvvet versin inşallah.Bu kafirlere bugün engel olmazsak yarın öbürgün köpekler gibi havlamaya başlarlar.Yaşasın TÜRKİYE CUMHURİYETİ..........
haftalardır vuracağız diye çekilin orda dediler bizde ki koyunların gazını alalım bir kaç atış yapalım sonrada gelin ne yaparsanız yapın dediler resmen komedi allah aşkına ypg malmı orda beklesin zaten tank atış mesafesi belli vurulacak yerler belli tam bir komedi başkada birşey değil
@kahin0808 sen bu işleri baya iyi biliyon bedelli... yarın gel mermi olarak başla
istesek bu kadar haini bir araya toplayamazdık toplu temizlik için güzel bi ortam
@kahin0808 harbiden tam bi safsın..TÜRKİYE zaten ypg ordan çekilsin diye uyardı..yoksa dolaylı yolla kürdistanı kurmaya çalışıyorlar..ypg çekilse zaten TÜRKİYE nin vurmasına bile gerek yok:)) bide senin şu aptalca yorumuna beyenerek butona basanlara ne demeli:))
Vuruş daha başlamadı sınırdan 10 km uzaktayım. Top atıldığında evimin duvarları 10 km'den sallanıyor.
@samtoli Bu gece sıkı durun o zaman :) Çok fazla bir vuruş olmayacak zaten bir çoğu istendiği gibi Fıratın doğusuna doğru kaçmaya başladı. Afrin kolay olacak bol bol mazot yaktık.
Bu işler devlet aklıyla yönetilir.Sokak ağzıyla değil.Meydanlarda o kadar çok ses duyuyoruz ki.anlamsız.
inş bu kahbelere satılmış kan emicilere dar edrler bitrrler işlerini
KAÇANIN ANASI AĞLAMAZ
Afrinden girip KANDİLDEN çıkmadıkça bu fitne bitmeyecek
rabbim sen bu cuma hürmetine kürtlerin yanında ol onlara zeval verme düşmanı kalu perişan et
sahi bizim suriye sınırımız mayınlı değilmiydi. bu mayınları kimler neden temizledi acaba.
O BÖLGELERİN İNSANI OLMAYANLAR DERHAL ÇEKİLMELİ RUSLAR GİDİYORSA ABD DE ÇEKİLMELİ OZAMAN ANYAYI KONYAYI ORDA KALAN ASKERE SİLAH ÇEKEN VURULMALI
Ahahah SANLI ORDUM daha gitmeden aglamaya basladilar korkmayin acimicek
KAÇMAK ÇÖZÜM DEĞİL ZATEN CEHENNEME ODUN OLACAKSINIZ EN İYİSİ BİR DEFA ADAM OLUN İNSAN OLUN HAİNLİĞİ BIRAKIN YAVŞAK ABD NİN RUSYA NIN ÇÖKMÜŞ AVRUPANIN KULLUĞUNU PİYONLUĞUNU BIRAKIN MÜSLÜMAN TÜRK ASKERİNİN MERHAMETİNE SIĞININ ADAM GİBİ YAŞAYIN ADAM GİBİ ÖLÜN ALÇAK HAİN SÜRÜLERİ
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