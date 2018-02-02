Afrin'de son durum! Darmık Dağı'na Türk bayrağı dikildi

Reyhanlı, Hassa ve Kırıkhan'ın karşısındaki Afrin batı kırsalında yer alan teröristlere ait birçok mevzi, TSK'ye ait çoklu roketatar ve topçu birliklerince vuruluyor.

Harekata katılan 57. Komando Taburu'ndan bir asker tarafından kayda alınan görüntülerde, dağın zirvesine çıkan başka bir askerin "Türk milletine armağandır." diyerek elindeki Türk bayrağını diktiği görülüyor.

Afrin'in kuzeybatısında stratejik öneme sahip Darmık Dağı'ndan harekatın başladığı 20 Ocak'tan bu yana terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis'e roket saldırıları düzenleniyordu. Hava ve karadan ateş altına alınan bölgeye giren komandolar, dağı terör örgütünden temizledi.

TSK ve ÖSO'nun Suriye'nin Afrin kentine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı 14'üncü gününde devam ediyor.

Bu arada, sınır birliklerine askeri sevkiyatlar da devam ediyor.

Harekata ilişkin TSK'dan yeni bir açıklama geldi. Son yapılan hava harekatında 6 hedefin imha edildiği bildirildi.

Açıklamada, harekat kapsamında öldürülen terörist sayısının da 823'e yükseldiği kaydedildi.

TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatılmıştır.

Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.