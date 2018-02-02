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Afrin'de son durum! Darmık Dağı'na Türk bayrağı dikildi

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 18:31 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PYD/PKK'dan arındırılan Darmık Dağı'na komandolarca Türk bayrağı dikildi. TSK, öldürülen terörist sayısının 823'e yükseldiğini duyurdu.

Afrin'de son durum! Darmık Dağı'na Türk bayrağı dikildi

TSK ve ÖSO'nun Suriye'nin Afrin kentine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı 14'üncü gününde devam ediyor.

Harekat kapsamında terör örgütü PYD/PKK'dan arındırılan Darmık Dağı'na komandolarca Türk bayrağı dikildi.

Afrin'in kuzeybatısında stratejik öneme sahip Darmık Dağı'ndan harekatın başladığı 20 Ocak'tan bu yana terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis'e roket saldırıları düzenleniyordu. Hava ve karadan ateş altına alınan bölgeye giren komandolar, dağı terör örgütünden temizledi.

Harekata katılan 57. Komando Taburu'ndan bir asker tarafından kayda alınan görüntülerde, dağın zirvesine çıkan başka bir askerin "Türk milletine armağandır." diyerek elindeki Türk bayrağını diktiği görülüyor.

Kayıtta, görüntüyü çeken kişinin "Darmık Dağı alındı, Karşımız Kilis'in sınırından başlayarak Türk toprakları." ifadesini kullandığı duyuluyor.

Görüntünün son bölümünde ise ele geçirilen zirvede bekleyen komandolar yer alıyor.

TOPÇU ATIŞLARI SÜRÜYOR

Reyhanlı, Hassa ve Kırıkhan'ın karşısındaki Afrin batı kırsalında yer alan teröristlere ait birçok mevzi, TSK'ye ait çoklu roketatar ve topçu birliklerince vuruluyor.

Bu arada, sınır birliklerine askeri sevkiyatlar da devam ediyor.

Harekata ilişkin TSK'dan yeni bir açıklama geldi. Son yapılan hava harekatında 6 hedefin imha edildiği bildirildi.

Açıklamada, harekat kapsamında öldürülen terörist sayısının da 823'e yükseldiği kaydedildi.

TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatılmıştır.

Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 6 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 12 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 823 olmuştur.

Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
Selin Sayek gibiler böyle devam ederse CHP genelmerkezede yeniden Bayrak dikilecek
Sen kendini ne sanıyorsun ! Meydanı o kadar boş mu sandın, sağa sola tehditler savunuyorsun.. haddini bil ! .
@palermo544 BU PALERMO544 ÜLKEMİZDE BÖLÜCÜĞÜ TETİKLİYOR TÜM ÜMMETİ VE SAVCILARI GÖREVE ÇAĞIRIYORUM
Selin e tek kelime etmeyenler Bana haddimi bildiriyor CHP içindende illaki Vatansever birileri cıkıp partiyi nu tiplerin elinden kurtaracaktır lafı baska yere çekme çabanız komik oldu
TERÖRİSTLERİ YOK ETMEK İÇİN Mİ ORADAYIZ TOPRAK ALMAK İÇİN Mİ ? BAYRAK DİKMEK NEDEN? SÖYLENENLERLE YAPILANLAR TEZAT OLUNCA BAŞIMIZ DAHA ÇOK AĞRIYACAK GİBİ.
sen de bas var beyin yok bos olan seyde agrimaz yorma kendini daha ne icin yapildigini anlamiyorsun
@savas_murat_1991 GERİZEKALININ BAŞISIN. BEN NEYİN NE OLDUĞUNU BİLEREK YAZDIM. SENİN ANLAMAN İÇİN BİLALE ANLATIR GİBİ ANLATAYIM O ZAMAN. BU DAVRANIŞLAR HAKLIYKEN HAKSIZ DURUMA DÜŞÜRÜR BİZİ .. BAK KISA VE NET BİLMEM ANLAYABİLDİN Mİ ...
resmen isgal harekati oldugunun kaniti bu
içimizdeki hainlerede bayrak dikme sırası gelmiştir.
BOP culardan başlasak..
helal olsun size...
HANGİ TOPRAK İSTEMEZ Kİ... ŞANLI AL BAYRAK DALGALANMASIN..
Agrıyan baş terör destekcilerinin ve teröristlerin olucak eninde sonunda ..
İşgalci katil pkk pyd döktüğü kanlarda boğulacaktır
Maşallah Ulubatlı Hasan'ın torunlarına
süleymanşah'taki bayrağımızı,pyd yardımı ile sınıra taşıdığımızı bütün gazeteler yazmıştı.Şimdi TSK süleymanşah türbesini eski yerine taşıyacakmı?Ben temenni ediyorum.ordumuz güçlüdür.ösoya da muhtaç değildir.O zamanlar salih efendi ile canciğer idik,şimdi sesi çıkmıyor.Neleroluyor hayatta.umarım artık şehit vermeyiz.6 yıllık dış politikamızı bir inceleyelim doğru yolu buluruz.
Olsa da hendek tünel mevzi ya da arazi sarp dağlık, Mehmetçiğimiz soysuzları ezip geçiyor ellerine sağlık. Allah yar ve yardımcıları olsun, acılarını yaşatmasın. Tez zamanda kesin muzafferiyetler nasip eylesin inşallah.
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