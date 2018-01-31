HABER

Afrin'de son durum! Eyn Batman Dağı'nı PYD/PKK'dan temizledi

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 21:46 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Türk Silahları Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in kuzeydoğusundaki Eyn Batman Dağı'nı PYD/PKK'dan temizledi.

Afrin'de son durum! Eyn Batman Dağı'nı PYD/PKK'dan temizledi

TSK ve ÖSO unsurları, akşam saatlerinde Afrin'in Racu beldesinin kuzeydoğusunda bulunan Eyn Batman Dağı'nı PYD/PKK'dan temizledi.

Gündüz saatlerinde de Afrin'in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Bak Ubasi köyü ile çevresindeki Kurni Dağı arındırılmıştı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 12. gününde Afrin'in beş beldesinde 19'u köy, biri köy altı yerleşim ve 7'si stratejik dağ veya tepe olmak üzere 27 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri harekatta, Bülbül beldesinde Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa ve Bak Ubasi köyleri, Kurni Dağı ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği ve Alkana köyleri, 915. Tepe ile 740 Tepe'yi, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi ve Kara Mitlak köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde de Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyünü teröristlerden temizlemişti.

Barzani yenilgiye doymuyor! Bu kez Afrin açıklaması geldi
Son dakika! Afrin'deki Abdullah Öcalan anıtı yerle bir edildi
Terör örgütü PYD/ PKK'dan roketli saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TSK ÖSO Son dakika Afrin Eyn Batman Dağı

En Çok Okunan Haberler

Hadid kardeşlerin çıplak fotoğrafına tepki: Rahatsız edici!

Hadid kardeşlerin çıplak fotoğrafına tepki: Rahatsız edici!

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Suriye'de flaş iddia! İsrail de mi savaşa dahil oluyor?

Suriye'de flaş iddia! İsrail de mi savaşa dahil oluyor?

Diva Bülent Ersoy: Servetimi Mehmetçik’e bağışladım

Diva Bülent Ersoy: Servetimi Mehmetçik’e bağışladım

Pelin Akil takipçisini ifşa etti: Delirmiş!

Pelin Akil takipçisini ifşa etti: Delirmiş!

Geceye damga vuran fotoğraf! Deniz Çakır...

Geceye damga vuran fotoğraf! Deniz Çakır...

Okuyucu Yorumları 10 yorum
birkaç kez yazdım ama yayınlanmadı "_hani AFRİN i almıştınız.Bu roketler nerden geliyor.Kandırmayın Halkı" diyenler! Siz Kimden duydunuz AFRİN i aldığımızı? Bunu çok kez söyledik,ama bıkmadınız yine söyleyelim PİSLİĞİNİZİ KAHPELİĞİNİZİ Kusmaktan Vazgeçin artık AFRİN i henüz almadık.Şuan AFRİN çevresindeki Dağlarda tepelerde köylerde Mehmetcik Çarpışıyor İnşaallah AFRİN i en yakın zamanda ve en az kayıpla alacağız "_Türk Ordusu AFRİN den Zaferle Döndüğünde YAS Tutacak Kadarda Alçaklar" demiştik bazıları için Ve bizi haklı çıkaracak O bazıları
Devamı gelecektir. Yeter ki şehit haberi gelmesin.
@uyurgezer33 Fırat'ın doğusundakiler fistan siparişi vermeye başlamış bile...
afrini yarım saattede dümdüz ederiz ama biz sivilelere dokunmayız.bunu herkes çok iyi biliyor..
bu gün yandaşınız pkk bir sivili oldurdu siz de haberini yapamadınız bunuda unutmicaz
tahminimce ypg uçaklar varken dağlarda savaşamaz bu yüzden afrin merkezinde ve sivil yerleşim alanlarında hendek ve bomba döşeme işine girmiştir
@artnus4747 meraklanma sehir için geliştrdiğimiz araç ve silahlar mevcut biz sadece azdaha takviye yollasınlar diye ağırdan alıyoruz gerekli sayıya uşaltıklarında olayları kameralra alacağız.
helal olsun koçlar..30 bin pyd nin eğitildiği fıratın doğusun da da inş aynı başarıyı göstereceğiz..
aaaaaaaaaa
Isid suryenn tamamını işgal ederken kimseden git yoktu içten iç e Sen neler vardı.
Diğer Haberler
Bakan öğrencilere müjdeyi verdi! Bilgisayar geliyor

Bakan öğrencilere müjdeyi verdi! Bilgisayar geliyor

GÜNCELLEME PYD/PKK'dan roketli saldırı

GÜNCELLEME PYD/PKK'dan roketli saldırı

Son dakika: Reyhanlı'ya roket atıldı!

Son dakika: Reyhanlı'ya roket atıldı!

Doğu Ekspresi keyfi kötü bitti!

Doğu Ekspresi keyfi kötü bitti!

Diyanet İşleri Başkanı'ndan Adnan Oktar'a çok ağır sözler

Diyanet İşleri Başkanı'ndan Adnan Oktar'a çok ağır sözler

Basketbolda maçın ardından

Basketbolda maçın ardından

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.