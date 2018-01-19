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Afrin'de son durum! TSK peş peşe ateşledi

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 18:48 | Son Güncelleme 1 saat önce

Sınırda son dakika gelişmesi! Hatay'ın Suriye sınırındaki Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki hudut karakollarından Afrin’deki terör örgütü PYD/PKK mevzileri vuruldu. Bu akşama kadar terörist mevzilerine 40 top atışı yapıldı.

Afrin'de son durum! TSK peş peşe ateşledi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e yönelik operasyon hazırlığını sürdürürken Hatay’ın Hassa ilçesinin sınır karakollarından 10 top atışı yapıldı. Gün buyunca Kırıkhan, Hassa ve Reyhanlı ilçelerindeki karakollardan yapılan top atışları ise akşam saatlerine kadar 40’a kadar ulaştı.

Özellikle askeri yığınak yapılan Hassa’nın Sugediği bölgesinden aralıklarla tanklarla yapılan atışlarla Afrin’deki terör örgütü PYD/PKK mevzileri vuruldu. Terör örgütünün taciz atışlarına karşılık verildiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
TSK hatay sınır Suriye PKK PYD Afrin

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
bu terörüstlerden kurtulmak için bir bedel ödenecekse en ağırını ödeyelim ve çocuklarımız için yaşanabilir bir ülke bırakalım.
nurullah serhed sende gitsene ozaman afrine orda ozgurlugunu yaşa ama sonra etek giyip kacmaya calisma
kardesim onlar analarinin fistanini giymeyi sewerler bilmiolar ki kalabalikda efelik edenin tenhada ozru kabul olmaz iste bunlar bole.delikanli napcan
@nurullah_serhet_1988 surda gorduk bagimsizlik isteyen insan demek den utandigim insanlari.SANLI TURK MILLETI neyin ne oldugunu bilio Allahin izniyle de ŞANLI TURK ORDUSU ordada geregini yapacak senin gibi hayal perestlerde vatan hainligi yapmayi birakana kadar bu isin pesini birakmayacak
en azan terorist karşı safda fırsat bu fırsat yürüyün aslanlarım
Vur göklerden leşleri uçsun... gerisini siz biliyorsunuz
BIRAZ ONCE YANDAS BASINDA ABD GERI ADIM ATTI VAVV REYIZ HABERLERI VARDI...OYLEYSE SOYLEYIN 40 HARAMILER REYIZINIZE BOP EŞ BASKANLIGINDAN ISTIFA ETSIN. BOYNUNDAKİ YAHUDİ TASMASINI CIKARIP ATSIN COCUKLARI ABD VATANDASLIGINDAN AYRILSIN.. PAPA REFDEVUSUNU IPTAL EDIP KARDINALLIK GOREVINI KABUL ETMESIN TÜRKLÜĞU BÖLÜCÜLÜK SAYMAKTAN VAZ GECSIN INCIRLIGI KAPATSUN.. BUNU YAPMIYORSA BOP GOREVINE DEVAM EDIYOR DEMEKTIR.. ALLAH TÜRK'Ü KORUSUN VE YÜCELTSİN
bizi bi batağa sürüklemeye öalışıyorlar bunun için hertürlü tezgahı kuruyorlar bu da bu tezgahlardan biri olan bizim gencecik aslan gibi delikanlılarımıza oluyo
şımarıklıklarının bedelini ödeyecekler. iş işten geçmiş olacak ama af etmeyeceğiz.
sonunuz geldi soysuzlar...
Herkes arıyor atmasına. Attiklarinizi değil oldurduklerinizi söyleyin. Her bir kursunda tüyü bitmemiş yetim hakkı var. İş olsun diye atmayın
BU DURUM .. BURAYA KADAR GELMEMELİYDİ.. ABD.. ORTADOĞUDA SAVAŞ OYUNU OYNUYOR..
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