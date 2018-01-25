Afrin'de son durum! Türk tankları ilk kez Burseya Dağı'nda (Zeytin Dalı Operasyonu)

Başbakan Binali Yıldırım, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Operasyonu'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu alçaklar, roket atarak onları ibadet halindeyken iki vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep oldular. Onlarca yaralı vatandaşımız vardı. Hemen arkasından gereken karşılık verildi. Bu alçakların bütün mevzileri yerle bir edildi. Dua eden insanlardan ne istiyorsunuz alçaklar. Yüreğiniz yetiyorsa Mehmetçiğin önüne çıkın" dedi.

Afrin'e yapılan Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili son dakika gelişmeler... Günlerdir çatışmaların devam ettiği Burseya Dağı'nda Türk tankları ilk kez görüntülendi. Tankların girdiği terör yuvasından fotoğraf paylaşıldı. Doğan Haber Ajansı, Burseya Dağı'nın tamamen teröristlerden temizlenmesinin ardından yeni hedefin Bafelyun Tepesi olacağını bildiriyor. Kilis'e roket atılan noktalardan biri, Bafelyun Tepesi.

Doucet'nin, "Rusya buna yeşil ışık yaktığı belirtiliyor" demesi üzerine Mikdad, "Bilmiyorum. Rusların ne düşündüğünü biliyoruz. Rusya'nın Suriye adına hareket edebileceğini ya da Suriye'de şimdiye kadar savunduğu prensiplere karşı hareket edebileceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla bu, Türkiye'nin Suriye egemenliğine karşı bir saldırganlığı ve Suriye'nin böylesi bir saldırıya karşı her tür cevabı vermeye hakkı var" ifadelerini kullandı.

Faysal Mikdad, Suriye'nin başkenti Şam'da, BBC Diplomasi Muhabiri Lyse Doucet'nin sorularını yanıtladı. Mikdad harekâtla ilgili olarak "Türkiye'nin işgali, Suriye'nin egemenliğinin açıktan ihlalidir, Suriye'nin egemenliğine karşı bir saldırıdır" dedi.

Öte yandan, BBC'ye konuşan Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Türkiye'nin Afrin'e yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nı "işgal" olarak nitelendirdi. Mekdad, buna karşılık vereceklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile yaptığı görüşmede, gündeme gelen 30 km derinlikte tampon bölge konusunda ilk değerlendirmeyi yaptı. Çavuşoğlu, ABD'ye olumsuz yanıt verdi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ ise, "Güvenli bölge, ayrıca konuşulacak bir konudur. Zeytin Dalı Harekatı'nın durdurulması veya noktalanması için konuşulacak bir konu değildir" dedi.

7 YPG'Lİ TERÖRİST YAKALANDI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı sırasında yakalanan YPG'li 7 terörist Hatay'a getirildi. Harekat kapsamında TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları tarafından Afrin kırsalında 7 terörist yakalandı. Reyhanlı ve Hassa'ya getirilen teröristlerden 3'ü, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer teröristlerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

"300'DEN FAZLA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Başbakan Yıldırım, Afrin harekatında şu ana kadar terör örgütünün 300'den fazla üyesinin etkisiz hale getirildiğini söyledi.