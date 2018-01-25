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Afrin'de son durum! Türk tankları ilk kez Burseya Dağı'nda (Zeytin Dalı Operasyonu)

GÜNCEL HABERLERİ | 25.01.2018 14:17 | Son Güncelleme 1 dakika önce

Afrin'e yapılan Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili son dakika gelişmeler... Günlerdir çatışmaların devam ettiği Burseya Dağı'nda Türk tankları ilk kez görüntülendi. Anadolu Ajansı ise, sınır hattındaki duvar blokların kaldırılıp Türk tanklarının Afrin'e doğru girişini gösteren fotoğrafları servis etti.

Afrin'e yapılan Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili son dakika gelişmeler... Günlerdir çatışmaların devam ettiği Burseya Dağı'nda Türk tankları ilk kez görüntülendi. Tankların girdiği terör yuvasından fotoğraf paylaşıldı. Doğan Haber Ajansı, Burseya Dağı'nın tamamen teröristlerden temizlenmesinin ardından yeni hedefin Bafelyun Tepesi olacağını bildiriyor. Kilis'e roket atılan noktalardan biri, Bafelyun Tepesi.

Başbakan Binali Yıldırım, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Operasyonu'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu alçaklar, roket atarak onları ibadet halindeyken iki vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep oldular. Onlarca yaralı vatandaşımız vardı. Hemen arkasından gereken karşılık verildi. Bu alçakların bütün mevzileri yerle bir edildi. Dua eden insanlardan ne istiyorsunuz alçaklar. Yüreğiniz yetiyorsa Mehmetçiğin önüne çıkın" dedi.

"300'DEN FAZLA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Başbakan Yıldırım, Afrin harekatında şu ana kadar terör örgütünün 300'den fazla üyesinin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Yıldırım'dan son dakika Afrin açıklaması

Öte yandan, BBC'ye konuşan Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Türkiye'nin Afrin'e yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nı "işgal" olarak nitelendirdi. Mekdad, buna karşılık vereceklerini söyledi.

Faysal Mikdad, Suriye'nin başkenti Şam'da, BBC Diplomasi Muhabiri Lyse Doucet'nin sorularını yanıtladı. Mikdad harekâtla ilgili olarak "Türkiye'nin işgali, Suriye'nin egemenliğinin açıktan ihlalidir, Suriye'nin egemenliğine karşı bir saldırıdır" dedi.

'RUSYA'NIN SURİYE ADINA HAREKET EDEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM'

Doucet'nin, "Rusya buna yeşil ışık yaktığı belirtiliyor" demesi üzerine Mikdad, "Bilmiyorum. Rusların ne düşündüğünü biliyoruz. Rusya'nın Suriye adına hareket edebileceğini ya da Suriye'de şimdiye kadar savunduğu prensiplere karşı hareket edebileceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla bu, Türkiye'nin Suriye egemenliğine karşı bir saldırganlığı ve Suriye'nin böylesi bir saldırıya karşı her tür cevabı vermeye hakkı var" ifadelerini kullandı.

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı BBC'ye konuştu: Türkiye'nin harekatı işgal, hava savunma sistemlerimiz hazır

ABD’NİN GÜVENLİ 'BÖLGE TEKLİFİNE' ANKARA’DAN YANIT

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile yaptığı görüşmede, gündeme gelen 30 km derinlikte tampon bölge konusunda ilk değerlendirmeyi yaptı. Çavuşoğlu, ABD'ye olumsuz yanıt verdi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ ise, "Güvenli bölge, ayrıca konuşulacak bir konudur. Zeytin Dalı Harekatı'nın durdurulması veya noktalanması için konuşulacak bir konu değildir" dedi.

ABD’nin güvenli 'bölge teklifine' Ankara’dan yanıt

7 YPG'Lİ TERÖRİST YAKALANDI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı sırasında yakalanan YPG'li 7 terörist Hatay'a getirildi. Harekat kapsamında TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları tarafından Afrin kırsalında 7 terörist yakalandı. Reyhanlı ve Hassa'ya getirilen teröristlerden 3'ü, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer teröristlerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Son dakika: Zeytin Dalı Harekatı'nda 7 YPG'li terörist yakalandı

"300'DEN FAZLA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Başbakan Yıldırım, Afrin harekatında şu ana kadar terör örgütünün 300'den fazla üyesinin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin zeytin dalı Burseya Dağı

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
Allahınıza gurban. Aslanlarım. Allah yardımcınız olsun. Ayağınıza çöp değmesin.
ALLAH DEVLETİMİZİN ORDUMUZUN VE MİLLETİMİZİN YAR VE YARDIMCISI OLSUN CENABI HAKKIN LANETİ PKK PYD HDP FETO VE İSRAİLİN ÜZERİNE OLSUN AMİN
İnancı ne olursa olsun ibadet edene,dini mabetlere zarar vermek bomba atmak dünyanın en alçak hareketidir,PKK.lı köpekler bunu yapıyor, birde Fetö köpeği yaptı.Bunların ikisininde ortak yanı ABD taşeronudurlar.
Allah yardıcımız olsun aslanlarım
yürüyün aslanlarım
Afrine NAZAR değmiş, Mehmetçik KURŞUN dökmeye gidiyor. Sıkıntı yok beyler dağılın :)
Ayağın taşa bile değmesin Mehmetçiğim. Şimdi alçakları titretme zamanı. Haydi Bismillah.
RABBİM gücümüze güç versin Allahın Aslanları
Eset'in adamından ne beklersin?
adım adım KIZIL ELMA ya
sizin egemenliginizi isgal edenleri suan biz temizliyoruz madem cok egemensiniz simdi biz girince mi akliniz basiniza geldi
Rabbim kahraman ordularının yardımcısı olsun
Dünya da hiçbir ülke yok ki operasyonlara bu kadar hazır ordusu olsun. Türkiyeyi terör örgütlerini besleyerek yok edebileceğini düşünen yabancı güçler her daim savaşa hazır bir Türk ordusu için büyük katkılarda bulundular farkında değiller. ''Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır.'' düsturundaki bu yüce milleti Allah'ın izni ile boyun eğdiremeyeceksiniz.
Haberde 7 YPG'li teröristin yakalandığını söylüyor ve Türkiye'ye getirilmiş.. Zayıftır ve hastadırlar Allah bilir.. acılı kebap, lahmacunla iyice besleyin :( bari
şaka gibi halki sevinç gösterileri yapiyo teröristlerden kurtulduk diye. şehirlerin köylerin herbir yanini teröröristler sarmış. bir halt yiyemiyosun. sonra bize karşilik vercekmis keşke versen komple temizlik yapariz bizde
La neyini getirip tutukluyorsunuz orda sorgulayıp kafasına sıkın gitsin
Vur şanlı silahınla gönül mülkü düzelsin; Sen öldürüyorken de vururken de güzelsin!
askerimize karşı yapılan hertürlü kahpeliğin mutlaka, ama mutlaka,hesabını ağır ödetmek şarttır.
müjdeler olsun yarabbim yıllardır bu haberi bekliyordum
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