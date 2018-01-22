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Afrin'de son durum! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler yaşanıyor

GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 10:31 | Son Güncelleme 2 saat önce

Afrin operasyonuyla ilgili bölgeden art arda son dakika haberler geliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin bölgesinin doğusundaki Azez'den operasyonu başlattıklarını duyurdu. Afrin'den Hatay, Kilis ve Şanlıurfa gibi sınıra yakın bölgelere teröristler tarafından saldırı yapıldığı belirtildi. Afrin'de teröristlerin bulunduğu kritik bölgeler ateş altına alındı. Afrin operasyonuyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri haberimizden okuyabilirsiniz.

Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtının 3'üncü gününde bölgede kritik gelişmeler yaşanıyor. Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik operasyon önceki gün akşam saatlerinde TSK tarafından düzenlenen hava harekatı ile başladı. Zeytin Dalı Harekatı'yla ilk etapta PYD’nin Afrin ve çevresindeki bölgelerinde bulunan 100'ün üzerinde mevzi, karargah ve deposu imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Hava harekatı ardından gece saatlerinde Afrin ve çevresindeki bölgelerden Azez’e yönelik çok sayıda havan saldırısı düzenlendi. Saldırıları sınır hattında konuşlu olan ÖSO güçleri ağır silahlarla, Türkiye sınırındaki birlikler ise Fırtına obüsleri ile karşılık vererek püskürttü.

AFRİN'DE YAŞANAN GELİŞMELER...

SON DAKİKA: AZEZ'DEN OPERASYON BAŞLATILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile Zeytin Dalı Harekatında terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki Afrin'e doğusundaki Azez'den operasyon başlattı. Anadolu Ajansı, kara unsurlarının hedef topraklara girdiğini bildirdi. Operasyonda çok sayıda ÖSO unsurunun yer aldığı belirtildi.

Bu arada TSK'ya ait savaş uçakları, Afrin için fiziki korunma sağlayan stratejik önemdeki Burseya Dağı'nda yuvalanan terör hedeflerini vurdu.

Terör örgütü, Burseya Dağı'nın hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu sayesinde bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef alıyor. Burseya'nın teröristlerden temizlenmesiyle Türkiye sınır hattı ile birlikte Azez ve çevresindeki Suriyeli sivillerin güvenliğine yönelik tehditler azalmış olacak.

Bu arada, sınır hattındaki TSK birlikleri de Cinderis beledesinde Celeme, Hemidiyye, Haclar, Freriye ve Tel sellür köylerindeki PYD/PKK mevzilerini topçu atışına tutuyor.

TSK ve harekata destek veren ÖSO, dün Afrin'e kuzey, kuzeybatı ve batı bölgelerinden girerek 11 noktayı ele geçirmişti.

ABD'DEN YENİ AFRİN AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Rex Tillerson, Türkiye'nin Afrin'e yönelik askeri operasyonundan dolayı kaygılı olduklarını söyledi.

Tillerson, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını gidermek için birlikte neler yapılabileceğini görmek istediklerini belirtti.

ŞANLIURFA'YA TACİZ ATEŞİ AÇILDI

Suriye’nin PYD terör örgütünün kontrolündeki Resulayn kentinden Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine taciz ateşi açıldı. Açılan ateşe sınır birlikleri anında karşılık verdi.

KİLİS'E BİR ROKET DAHA DÜŞTÜ

Kilis'te, kent merkezine Suriye'nin Afrin bölgesinden ateşlenen 3 roket düştü. Alınan ilk bilgilere göre, Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca saat 15.00 sıralarında art arda ateşlenen roketlerden biri Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir binanın çatısına isabet etti. Diğer roketler ise binanın yakınındaki yürüyüş yoluna ve boş alana düştü ancak patlamadı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliğini sağladı. Can kaybı ya da yaralının bulunmadığı olayda binada hasar oluştu.

Saldırının ardından sınırda konuşlu topçu birliklerince teröristlerin bulunduğu mevziler Fırtına obüsleriyle ateş altına alındı.

CANLI YAYINDA SURİYE SINIRINI GEÇTİLER

Hatay Hassa'daki tanklarla birlikte Türk askeri ve ÖSO kuvvetleri, televizyonların canlı yayınında Suriye sınırını geçti.

BAŞBAKAN YILDIRIM: ŞU ANA KADAR ASKER KAYBIMIZ YOK

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile saat 14:00'te biraraya geldi. Görüşmede Türkiye'nin Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı operasyonu ana gündem maddesiydi. Görüşmenin ardından açıklama yapan, Yıldırım "Şu ana kadar asker kaybımız yok" dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise, "Operasyon kaçınılmazdı" ifadelerini kulandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BİR ŞEHİDİMİZ VAR

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin Afrin bölgesinde bulunan teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"nın 3. gününde, Kırıkhan ilçesine bağlı sınır köyü Kalatepe Mahallesi'nde AFAD tarafından kurulma çalışmaları devam eden çadırların olduğu bölgeye Afrin'den atılan 2 roket isabet etti. Olayın ardından bölgeye ambulanslar sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler roketli saldırıda 1 TEDAŞ işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda yaralanan 3 ÖSO askeri ise ambulans ile hastanelere kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olayla ilgili "Hatay'da enerji santralimizin olduğu yere attıkları havan ile bir şehidimiz var" dedi.

İNGİLTERE: TÜRKİYE HAKLI!

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Zeytin Dalı harekatıyla ilgili olarak, "Türkiye sınırlarını güvende tutmayı istemek konusunda haklı." açıklamasını yaptı. Johnson, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Afrin'deki gelişmeleri yakından izliyoruz" ifadesini kullanan Johnson, şunları kaydetti:

"Türkiye sınırlarını güvende tutmayı istemek konusunda haklı. Şiddeti azaltmak ve en önemli hedefe odaklanmak amacını paylaşıyoruz: Suriye'de Esed rejiminin sona ermesine varacak siyasi bir süreç."

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANIYOR

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye tarafından başlatılan Afrin operasyonunun ardından dün, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırmıştı. BMGK'nın Doğu Guta ve İdlib gibi Suriye'de acil insani yardıma ihtiyaç duyulan bölgeler için toplanacağı belirtildi.

Le Drian, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Guta, İdlib, Afrin. Fransa, BM Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırdı” ifadelerini kullanmıştı. Bakan, “Fransa, Suriye’deki durumdan son derece endişeli. Bu nedenle BM Güvenlik Konseyini son derece ciddi olan ‘insani riskleri’ görüşmek üzere toplantıya çağırıyoruz” demişti. Le Drian, sabah Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

MİT AFRİN'DE SAHADA

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) hedef belirleme ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) yönlendirilmesi konularında destek sağlıyor. Edinilen bilgiye göre, MİT, üçüncü gününe giren harekat kapsamında TSK ile eşgüdüm halinde hareket ediyor. MİT, Afrin merkezindeki elemanlarının çektiği ve uydudan alınan görüntüleri analiz ediyor. Analiz sonucunda askeri olan hedefleri belirleyen MİT, listeyi sahadaki TSK birliklerine iletiyor. Ayrıca MİT elemanları, terör örgütünün haberleşme ağını da dinliyor ve teröristlerin konuşlandıkları noktaları da sahadaki TSK birlikleriyle paylaşıyor.

RACO BÖLGESİNE HAVA HAREKÂTI DÜZENLENİYOR

Havalanan Türk savaş uçakları, Raco bölgesine hava harekâtı düzenliyor. ÖSO güçleri hem Afrin kırsalında hem de doğudaki Menbic'te YPG'li teröristlerle çatışıyor.

KİLİS'E DOÇKA MERMİSİ ATILDI

Ajanslara düşen son dakika bilgisine göre, Kilis'in Cilovar köyüne YPG'liler tarafından düzenlenen saldırıda doçka mermisi bazı evlerin kapılarına isabet etti. Kilis ve Hatay’ın Reyhanlı ilçesine, Afrin operasyonunun iki gününde toplam 19 roket isabet etti. Her iki bölgede 1 kişi öldü, 17’si Suriyeli 54 kişi de yaralandı. Reyhanlı’da roketlerin isabet ettiği bölgede ise 15 araç, 4 mesken ve 10 iş yeri hasar gördü.

YPG: RUSYA BİZE İHANET ETTİ

Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Operasyonu’nda üç gün içinde 11 köyü kaybeden PKK, yenilgisi için suçlu aramaya başladı. Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin sözde genel komutanı Sipan Hemo, Rusya’nın kendilerine ihanet ettiğini söyledi.

Hemo, “Rusya Türk devletiyle ittifak halinde bize karşı savaş cephesinde yer almakta. Rusya ile bazı anlaşmalarımız vardı. Ama Rusya bir gecede bu anlaşmaları yok sayarak bize ihanet etti” ifadesini kullandı.

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NATO GENEL SEKRETERİ ANKARA'DA

Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nın 3. gününde NATO Genel Sekreter Vekili Gottemoeller, Ankara'ya geldi. Türkiye'ye gelen NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller ile ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Ülkemizi ziyaret etmekte olan NATO Genel Sekreter Vekili Rose Gottemoeller’in Bakanlığımızda Bakan Yardımcımız Büyükelçi Ahmet Yıldız, Sayın Müsteşarımız ve Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Kaan Esener ile görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülmektedir."

Öte yandan, ABD Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Brett McGurk'ın da Türkiye'ye geleceği öğrenildi.

TANKLAR HAZIR BEKLİYOR

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'e yönelik başlatılan operasyonda Hatay'ın Yarım Aktepe mevkiinde Türk askerleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tanklarla hazır bekletiliyor.

TSK tarafından Afrin'de PKKKCKPYD-YPG terör örgütüne ait silah ve mühimmat deposunun tam isabetle vurulduğunu açıklandı.

İLK 48 SAATTE 7.5 KM ELE GEÇİRİLDİ

İlk 48 saatinde 7.5 kilometre içeri girildi. Özellikle Kırıkhan-Hassa hattının karşısındaki Afrin'e bağlı Raco, Şedia ve Surki bölgelerinde çatışmalar yaşandı. Terör örgütünün kontrol altında tuttuğu 21 nokta kullanılamaz hale getirildi. Terör örgütünün yollara döşediği 17 tuzak imha edildi.

ÖSO İLE YPG ARASINDA ÇATIŞMA

DHA, Azez'de 2:30 sularında ÖSO ile YPG arasında çatışma çıktığını duyurdu. DHA'nın ÖSO gruplarından Ceyşul Şimal'dan edindiği bilgilere göre, ÖSO'ya bağlı bazı gruplar Bursayye cephesinde harekete geçti.

HASSA'DAKİ BİRLİKLER YPG HEDEFLERİNİ VURUYOR

DHA'nın aktardığına göre, Afrin'e başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, saat 01:00 sularında Hatay'ın Hassa ilçesinde konuşlu bulunan birliklerce, YPG hedefleri obüslerle vurulmaya başlandı.

REYHANLI'YA ROKET ATAN İKİ HEDEF İMHA EDİLDİ

Anadolu Ajansı, YPG tarafından Reyhanlı ilçesine yönelik roketli saldırıların gerçekleştirildiği iki mevzinin TSK'nın hava harekatıyla imha edildiğini duyurdu. Buna göre, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yönelik 1 kişinin öldüğü, 46 kişinin yaralandığı roketli saldırıların gerçekleştirildiği iki mevzi, Türk Silahlı Kuvvetlerince düzenlenen hava harekatıyla imha edildi. 11 roketli saldırıda, 1 Suriyeli sivil ölmüş, 16'sı Suriyeli 46 sivil yaralanmıştı.

TSK AFRİN'E 3 NOKTADAN GİRDİ, 11 NOKTA ELE GEÇİRİLDİ

TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'de 11 noktayı ele geçirerek güvenli ilerleme hatları oluşturdu. Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve harekata destek veren Özgür Suriye Ordusu güçleri, kara harekatında Afrin'in Raco ve Bülbül beldelerine bağlı Şenkal, Kurni, Bali, Edamanlı köyü ile Kita, Kordo ve Bibno çiftlikleri, Suriye Tel Tepesi ile 240. Tepe isimli noktaları ve iki tepeyi daha ele geçirdi. Böylece harekatın ilk gününde Afrin'in kuzey, kuzeybatı ve batı yönlerinden girilmiş oldu.

ZEYTİN DALI HAREKÂTI

TSK tarafından Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, 20 Ocak Cuma günü saat 17.00'den itibaren "Zeytin Dalı Harekatı" başlatılmıştı.

Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği bilgisine yer verilmişti. Açıklamada, yalnızca teröristlere ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar gelmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği vurgulanmıştı.

Harekat, Özgür Suriye Ordusu güçlerince de destekleniyor. Afrin, Esed rejiminin Temmuz 2012'de çatışmaksızın PYD/PKK’ya devretmesiyle, örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu. Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü, Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Örgüt uzun yıllardır Amanos Dağlarını Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor. Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor. Suriye topraklarının dörtte biri, Türkiye-Suriye sınırının da yüzde 65'i örgütün işgali altında bulunuyor.

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
teröristler vurulsun kaçsın ama sadece türkiye cumhuriyetinin ve atatürkün ordusu müdahale etsin bizim ordumuzu kafa kol kesen tecavüzcü hırsız vatan haini suriyelilerle birlikteymiş gibi imaj vermek bunları silahlandırmak ülkemizi çok kötü bir duruma getirir bizim ordumuz tek başına bu işlerin üstesinden gelecek güçtedir bu çakallarla yanyanaymış ortakmış gibi bir izlenim başta demokrasimize ihanettir bu yanlıştan bir an önce dönülmeli ve bu teröristler türkiyeye kabul edilmemelidir.
Halâ nasıl bu tarafa roket geliyor, siz dün uçaklarla öndeki hedefleri imha edip ilerlemediniz mi ?
bunlarin hepsi hikaye ,sinirlar ve kurulacak devletler emperyalist ler tarafindan coktan belirlenmistir. Turkiye sadece eline verilen senaryoyu sahneye koyuyor...
lan dingil sapanla taşmı atıyolar kmlerce menzili olan ağır silahlar var adamların elinde abd 4000 tır silah verdi adamlara
@yunusemre4234 dediklerinin bir kısmı doğru ama şunuda unutma. Kulun bir hesabı varsa , Allahında bir hesabı vardır ve daima onun dediği olur...
@yunusemre4234 Aynı sen emperyalist uşağı kendini anlattın
Bizde'de suriyeli çok olunca yaralananların çoğuda suriyeli oluyor.Ayrıca bu harekatın bitirilmesiyle umarım suriyeliler geri gönderilir.
Rabbim şanlı ordumuzu Muzaffer kılsın. Hiçbir vatan evladının burnu kanamasin İnşallah. Rabbim Mehmetçiğin izin yar ve yardımcısı olsun. Bu arada kripto fetoculer PKK ağzıyla konuşmaya başladı tıpkı Nagehan Alçı gibi. Aman bu provokatorlere dikkat edelim. Ordumuzun, mehmetcigimizin haklı müdahalesine halel getirmenin gayreti içerisinde olan bu Feto'nun sumuklulerine fırsat vermeyelim
sevgili dostlar Afrinde verdiğimiz mücadele yarın Anadoluya taşınmak istenen savaşın püskürtülmesi içindir bugün eğer biz sınırlarımızın dışında müdahalede bulunmazsak yarın kaçınılmaz olarak sınırlarımız içind e savaş hatları kurup müdafa yapmak zorunda kaliriz. savaş zamanların da müttefiklerin olur düşmanlarında olur ama dünya siyaset sahnesinde ebedi dostluk diye birşey yoktur tamamen yaşanan ana uyan çıkarlar paylaşımı ortaklığı vardır Türk ordusu m.ö 209 yılında Mete Han tarafından kurulmuş ve günümüze kadar gerile ve ilerleme dönemleri geçirerek gelmiştir.
DERDİNİZ VATANSA ÖNCE ADALARINIZI KURTARIN Yunanistan'ın Ege'de, Kardak kayalıklarının yakınındaki Kalolimnoz Adası'yla birlikte 18 adayı işgal ettiğini ve silahlandırdığını belirtiyor. İşte o adalar; Koyun, Hurşit, Formoz, Eşek, Nergizcik, Bulamaç, Kalolimnoz, Keçi, Sakarcılar, Koçbaba, Ardacık, Gavdos, Dhia, Dionisades, Gaidhouronisi, Koufonisi ve Venedik kayalıkları.
@tamer703 oralara da sıra gelecek sen merak buyurma.
@tamer703 Onlar şu an kumda oynuyor güzel kardeşim rahatsız etme eğlensinler biraz. Asıl oyun şu anda afrin ve azezde. Sıra adalara geldiğinde onlar kumdan kalelerini bırakıp arkalarna bile bakmadan kaçacaklar sen canını sıkma hiç. Evcilik oynamaya tahammülü kalmadı bu ülkenin. Lütfen kamuoyununun aklını bulandırma olurmu?!
afrin işi bitti sıra münbiçte.....
''YPG: RUSYA BİZE İHANET ETTİ'' Size Amerika da ihanet edecek gerizekalılar. Tarih bilmez beyinsizler.
yeter artık şehit lafını duymak istemiyoruz yeterince şehit verdi bu devlet
Bu operasyon önce vatanımız sonra da Suriyeli kardeşlerimiz için hayırlı olur insallah. Ordumuz burnu bile kanamadan döner inşallah. Artık ülkemizde ve Suriye'de terörün bitmesi dileğiyle.
bilinmelinmelidirki,abd de rusyada batılı ülkeler de menfaatlerinin gereğini yapar.bize söyledikleri müttefik,dost,stratejik ortaklık bizleri avutma masalıdır.günü geldiğinde yarınki menfaati ne gerektiriyorsa herşeyi bir kenara bırakır kuyunu kazmaya başlarlar.en güzel örnek türkiye abd dostluğudur.bunun ötesi yoktur.kürtler adına savaşan çapulcular şunu bilmelidirki dost diye güvendiklerinin şimdiden kuyularını kazdıklarını unutmasınlar.bunları hep kullanacaklar hiç barış günü görmeyecekler.bu kürt guruplar savaşamadıkları zaman işe yaramaz hale gelecekler ve abd ile dostlukları bitecektir
Rabbim Türk askerimizi sen koru,harekatımızı muzaffer eyle.
siyaset meydanında ki savaşlarda barışlar da siyasal içerik barındıran mevzulardır bazen farklı ortaklıklar yapa bilirsin bugün avrupanın güçlü olan devletleri daha dune kadar 2.ci dünya savaşı sonrası birleşip ortak olana kadar ellerinde birbirlerinin kanlarını ırzlarını bulunduruyorlardı ama bugün nasıllar bu şu demek değil siyaset sahnesinde tek başlarına bir güç devşirme imkanı bulduklarında eski hesaplarına dönmezler yani kesinlikle eski hesaplar defterler tekrar açılır intikamalar alınır ve daha ne zulumler defterine uydurulup yapilir
hey masallah
Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Askerimizin burnu kanamadan, Alnımızın akıyla teröristlerin temizlenmesini nasip et Allahım.
Türk ordusuna zayiat verdirmiş gibi sahte fotoğraflar yayınlamaya devam edin sizi kalleşler. Kandırdığınız soydaşlarınızı ölüme gönderiyorsunuz orada ama sizin ise hangi ülkelerdeki sıcak koltuklarınızda oturup bir elinizdeki vizkinizle bu kalleşliklerle uğraştığınızı tahmin etmek zor değil. Bu komik karşı enformasyon çabalarınız boşa. Tamamının sahte olduğunu ortaya çıkarıyoruz anında merak etmeyin. Gerçek olan tepenize yağan bombalar ve gazabına uğradığınız şanlı mehmetçiktir. Böyle yapacaksanız oynamayalım hiç. Çıkın artık hadi sıkıldık!
1-) Endişe yok, 7 bin yıllık töresi olan Türk geldi, Türk Askeri geldi, hakiki barışın adaletin hakkaniyetin simgesidir o, işgalci değildir, onun girdiği yerde güven vardır huzur vardır, onun indiği yerlerde insanlar evlerine huzurla güvenle girerler, çünkü bilirler o Türkün askeridir. Devlete çöreklenmiş yavşak siyasetçiler ne zaman ülkeyi uçurumun kenarına itmişler ise Türk Askeri canını kanını ortaya atarak gelmiş ve ülkeyi uçurumun kenarından alıp çıkarmıştır. Mete Hanın, Atillanın, Alparslanın, Fatihin döneminden gelen geleneğin insanlığın temsilcisidir o. Endişe etmeyin.
Savaşa giden ölüme gidiyor demektir,savaş pikniğe gitmek değildir.Onun için demokrasinin olduğu bir ülkeysek elbete eleştirenlerde olur,yok diyorsanız reis ne diyorsa odur o zaman Türkiye cumhuriyeti ismini kaldırın Türkiye KHK cumhuriyeti olsun kimse bir yorumda bulunmasın.sizin zihniyetinize el pençe bağlamamiş vatan severdir,sizin yanlışlarını eleştiren herkes nasıl hain yada terörist oluyor. Savaş ölüm demektir savaş ölmek öldürmek demektir.Evet insanlar ölüyor.
2-) İnşallah bu ağır görev siyasi çıkarlara malzeme edilmez, oradan girip başladığı bu tarihi görevine Kuzey Irakta, Erbil'de, Süleymaniye'de Kandilde bulunan emperyalistlerin paralı lejyoner köpeklerini temizleyerek, o bölgelerde yaşayan halklara gerçek özgürlüğünü teslim ederek ülkesine döner Türk Askeri. Ortadoğulu kafaların berbat ettiği ve yıkılma aşamasına getirdikleri Türkiye Cumhuriyetini atasının kurduğu şekliyle temel ilkelerine döndürerek görevini tamamladığında işte tarih bu şanlı Türk Ordusunu iftiharla yazacaktır. Endişe yok, Türkün yüce töresi geldi, yüce Askeri geldi...
BU SAATTEN SONRA ORDUMUZA BAŞARI DİLEMEKTEN BAŞKA YAPACAK BİR ŞEY YOK. ALLAH ASKERLERİMİZİN SUBAYLARIMIZIN YARDIMCISI OLSUN BAŞARILI KILSIN...AMAA...BUNUN HÜKÜMET TARAFINDAN UYGULANAN YANLIŞ DIŞ POLİTİKİLARIN SONUCU OLDUĞUNU DA KİMSE UNUTMASIN...KENDİ HATALARININ OLUMSUZ SONUÇLARINI HER ZAMANKİ GİBİ KENDİLERİNE POZİTİF DURUM OLARAK DÖNDÜRMEYİ İYİ BİLEN AKP BAŞKANI VE AVANELERİ DE SAKIIINN HA SAKIN BU DURUMU DA 15 TEMMUZDA YAPTIKLARI GİBİ YİNE YARATMAK İSTEDİKLERİ SAHTE KAHRAMANLARA KAHRAMANLIKLARA DÖNDÜRMESİNLER...ÖNCE KİRLETİP SONRA TEMİZLEMEK MARİFET DEĞİLDİR. BUNU DA İNSANLAR ARTIK ANLASI
Kürtlerin Kuzey Irak kanadı defalarca postal yaladı,abd.den rustan,fransızdan kazık yedi,araptan,acemden yedi,TSK.dan acayip tokatlar yedi ,fakat suriye kanadı daha türk tokatını yemedi,tam fırsattır afrin vesilesi ile öyle bir tokat atılmalıki,bundan sonraki yıllarda bu tokat hep kulaklarına küpe olmalı.TSK.nın bunu yapacağından hiç şüphem yok, Fetö İslaimi Dinci hergelesinin kumpas ve şeytani pilanlarından kurtulmuşken eski şanını kanıtlamalı.
@cemo3641 Bravo sana senin bu yorumun bazıların yalanlarınıda ortaya çıkariyor,demek mesele size biyat etmeyen Kürtlerin ölümü demektir. Oysa Sayın cumhurbaşkanı biraz önce bizim meselemiz Kürt koridoru yada kürtler değildir dedi. Sense Kürtleri direk hedefe koyuyorsun AKP ve MHP ortaklığını tam tarif ediyorsun.Buyrun tokat atmaya devam edin bakalım kim kime insanlığı öğretecektir.Tek amacımız barış içinde sorunlarını çözen bir ülkede yaşamaktır.
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