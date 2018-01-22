Afrin'de son durum! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler yaşanıyor

Son Güncelleme 2 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 10:31 |2 saat önce

Afrin operasyonuyla ilgili bölgeden art arda son dakika haberler geliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin bölgesinin doğusundaki Azez'den operasyonu başlattıklarını duyurdu. Afrin'den Hatay, Kilis ve Şanlıurfa gibi sınıra yakın bölgelere teröristler tarafından saldırı yapıldığı belirtildi. Afrin'de teröristlerin bulunduğu kritik bölgeler ateş altına alındı. Afrin operasyonuyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri haberimizden okuyabilirsiniz.

Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtının 3'üncü gününde bölgede kritik gelişmeler yaşanıyor. Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik operasyon önceki gün akşam saatlerinde TSK tarafından düzenlenen hava harekatı ile başladı. Zeytin Dalı Harekatı'yla ilk etapta PYD’nin Afrin ve çevresindeki bölgelerinde bulunan 100'ün üzerinde mevzi, karargah ve deposu imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Hava harekatı ardından gece saatlerinde Afrin ve çevresindeki bölgelerden Azez’e yönelik çok sayıda havan saldırısı düzenlendi. Saldırıları sınır hattında konuşlu olan ÖSO güçleri ağır silahlarla, Türkiye sınırındaki birlikler ise Fırtına obüsleri ile karşılık vererek püskürttü. AFRİN'DE YAŞANAN GELİŞMELER... SON DAKİKA: AZEZ'DEN OPERASYON BAŞLATILDI Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile Zeytin Dalı Harekatında terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki Afrin'e doğusundaki Azez'den operasyon başlattı. Anadolu Ajansı, kara unsurlarının hedef topraklara girdiğini bildirdi. Operasyonda çok sayıda ÖSO unsurunun yer aldığı belirtildi.

Bu arada TSK'ya ait savaş uçakları, Afrin için fiziki korunma sağlayan stratejik önemdeki Burseya Dağı'nda yuvalanan terör hedeflerini vurdu. Terör örgütü, Burseya Dağı'nın hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu sayesinde bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef alıyor. Burseya'nın teröristlerden temizlenmesiyle Türkiye sınır hattı ile birlikte Azez ve çevresindeki Suriyeli sivillerin güvenliğine yönelik tehditler azalmış olacak. Bu arada, sınır hattındaki TSK birlikleri de Cinderis beledesinde Celeme, Hemidiyye, Haclar, Freriye ve Tel sellür köylerindeki PYD/PKK mevzilerini topçu atışına tutuyor. TSK ve harekata destek veren ÖSO, dün Afrin'e kuzey, kuzeybatı ve batı bölgelerinden girerek 11 noktayı ele geçirmişti. ABD'DEN YENİ AFRİN AÇIKLAMASI ABD Dışişleri Rex Tillerson, Türkiye'nin Afrin'e yönelik askeri operasyonundan dolayı kaygılı olduklarını söyledi. Tillerson, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını gidermek için birlikte neler yapılabileceğini görmek istediklerini belirtti.

ŞANLIURFA'YA TACİZ ATEŞİ AÇILDI Suriye’nin PYD terör örgütünün kontrolündeki Resulayn kentinden Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine taciz ateşi açıldı. Açılan ateşe sınır birlikleri anında karşılık verdi. KİLİS'E BİR ROKET DAHA DÜŞTÜ Kilis'te, kent merkezine Suriye'nin Afrin bölgesinden ateşlenen 3 roket düştü. Alınan ilk bilgilere göre, Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca saat 15.00 sıralarında art arda ateşlenen roketlerden biri Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir binanın çatısına isabet etti. Diğer roketler ise binanın yakınındaki yürüyüş yoluna ve boş alana düştü ancak patlamadı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliğini sağladı. Can kaybı ya da yaralının bulunmadığı olayda binada hasar oluştu. Saldırının ardından sınırda konuşlu topçu birliklerince teröristlerin bulunduğu mevziler Fırtına obüsleriyle ateş altına alındı. CANLI YAYINDA SURİYE SINIRINI GEÇTİLER Hatay Hassa'daki tanklarla birlikte Türk askeri ve ÖSO kuvvetleri, televizyonların canlı yayınında Suriye sınırını geçti.

BAŞBAKAN YILDIRIM: ŞU ANA KADAR ASKER KAYBIMIZ YOK Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile saat 14:00'te biraraya geldi. Görüşmede Türkiye'nin Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı operasyonu ana gündem maddesiydi. Görüşmenin ardından açıklama yapan, Yıldırım "Şu ana kadar asker kaybımız yok" dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise, "Operasyon kaçınılmazdı" ifadelerini kulandı. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BİR ŞEHİDİMİZ VAR Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin Afrin bölgesinde bulunan teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"nın 3. gününde, Kırıkhan ilçesine bağlı sınır köyü Kalatepe Mahallesi'nde AFAD tarafından kurulma çalışmaları devam eden çadırların olduğu bölgeye Afrin'den atılan 2 roket isabet etti. Olayın ardından bölgeye ambulanslar sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler roketli saldırıda 1 TEDAŞ işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda yaralanan 3 ÖSO askeri ise ambulans ile hastanelere kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olayla ilgili "Hatay'da enerji santralimizin olduğu yere attıkları havan ile bir şehidimiz var" dedi.

İNGİLTERE: TÜRKİYE HAKLI! İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Zeytin Dalı harekatıyla ilgili olarak, "Türkiye sınırlarını güvende tutmayı istemek konusunda haklı." açıklamasını yaptı. Johnson, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Afrin'deki gelişmeleri yakından izliyoruz" ifadesini kullanan Johnson, şunları kaydetti: "Türkiye sınırlarını güvende tutmayı istemek konusunda haklı. Şiddeti azaltmak ve en önemli hedefe odaklanmak amacını paylaşıyoruz: Suriye'de Esed rejiminin sona ermesine varacak siyasi bir süreç." BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANIYOR Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye tarafından başlatılan Afrin operasyonunun ardından dün, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırmıştı. BMGK'nın Doğu Guta ve İdlib gibi Suriye'de acil insani yardıma ihtiyaç duyulan bölgeler için toplanacağı belirtildi. Le Drian, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Guta, İdlib, Afrin. Fransa, BM Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırdı” ifadelerini kullanmıştı. Bakan, “Fransa, Suriye’deki durumdan son derece endişeli. Bu nedenle BM Güvenlik Konseyini son derece ciddi olan ‘insani riskleri’ görüşmek üzere toplantıya çağırıyoruz” demişti. Le Drian, sabah Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

MİT AFRİN'DE SAHADA Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) hedef belirleme ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) yönlendirilmesi konularında destek sağlıyor. Edinilen bilgiye göre, MİT, üçüncü gününe giren harekat kapsamında TSK ile eşgüdüm halinde hareket ediyor. MİT, Afrin merkezindeki elemanlarının çektiği ve uydudan alınan görüntüleri analiz ediyor. Analiz sonucunda askeri olan hedefleri belirleyen MİT, listeyi sahadaki TSK birliklerine iletiyor. Ayrıca MİT elemanları, terör örgütünün haberleşme ağını da dinliyor ve teröristlerin konuşlandıkları noktaları da sahadaki TSK birlikleriyle paylaşıyor. RACO BÖLGESİNE HAVA HAREKÂTI DÜZENLENİYOR Havalanan Türk savaş uçakları, Raco bölgesine hava harekâtı düzenliyor. ÖSO güçleri hem Afrin kırsalında hem de doğudaki Menbic'te YPG'li teröristlerle çatışıyor. KİLİS'E DOÇKA MERMİSİ ATILDI Ajanslara düşen son dakika bilgisine göre, Kilis'in Cilovar köyüne YPG'liler tarafından düzenlenen saldırıda doçka mermisi bazı evlerin kapılarına isabet etti. Kilis ve Hatay’ın Reyhanlı ilçesine, Afrin operasyonunun iki gününde toplam 19 roket isabet etti. Her iki bölgede 1 kişi öldü, 17’si Suriyeli 54 kişi de yaralandı. Reyhanlı’da roketlerin isabet ettiği bölgede ise 15 araç, 4 mesken ve 10 iş yeri hasar gördü.

YPG: RUSYA BİZE İHANET ETTİ Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Operasyonu’nda üç gün içinde 11 köyü kaybeden PKK, yenilgisi için suçlu aramaya başladı. Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin sözde genel komutanı Sipan Hemo, Rusya’nın kendilerine ihanet ettiğini söyledi. Hemo, “Rusya Türk devletiyle ittifak halinde bize karşı savaş cephesinde yer almakta. Rusya ile bazı anlaşmalarımız vardı. Ama Rusya bir gecede bu anlaşmaları yok sayarak bize ihanet etti” ifadesini kullandı. İçişleri Bakanlığı'ndan 'Afrin' açıklaması: 24 kişi gözaltına alındı NATO GENEL SEKRETERİ ANKARA'DA Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nın 3. gününde NATO Genel Sekreter Vekili Gottemoeller, Ankara'ya geldi. Türkiye'ye gelen NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller ile ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: "Ülkemizi ziyaret etmekte olan NATO Genel Sekreter Vekili Rose Gottemoeller’in Bakanlığımızda Bakan Yardımcımız Büyükelçi Ahmet Yıldız, Sayın Müsteşarımız ve Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Kaan Esener ile görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülmektedir."

Öte yandan, ABD Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Brett McGurk'ın da Türkiye'ye geleceği öğrenildi. TANKLAR HAZIR BEKLİYOR Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'e yönelik başlatılan operasyonda Hatay'ın Yarım Aktepe mevkiinde Türk askerleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tanklarla hazır bekletiliyor. TSK tarafından Afrin'de PKKKCKPYD-YPG terör örgütüne ait silah ve mühimmat deposunun tam isabetle vurulduğunu açıklandı. İLK 48 SAATTE 7.5 KM ELE GEÇİRİLDİ İlk 48 saatinde 7.5 kilometre içeri girildi. Özellikle Kırıkhan-Hassa hattının karşısındaki Afrin'e bağlı Raco, Şedia ve Surki bölgelerinde çatışmalar yaşandı. Terör örgütünün kontrol altında tuttuğu 21 nokta kullanılamaz hale getirildi. Terör örgütünün yollara döşediği 17 tuzak imha edildi. ÖSO İLE YPG ARASINDA ÇATIŞMA DHA, Azez'de 2:30 sularında ÖSO ile YPG arasında çatışma çıktığını duyurdu. DHA'nın ÖSO gruplarından Ceyşul Şimal'dan edindiği bilgilere göre, ÖSO'ya bağlı bazı gruplar Bursayye cephesinde harekete geçti. HASSA'DAKİ BİRLİKLER YPG HEDEFLERİNİ VURUYOR