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Afrin'de stratejik tepe alındı! İşte son durum

GÜNCEL HABERLERİ | 29.01.2018 16:54 | Son Güncelleme 2 saat önce

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda Burseya Dağı'nın ardından bu kez stratejik 915. Tepe ele geçirildi. Toplam 21 nokta terör örgütünden temizlenmiş oldu. İşte Afrin'de son durum...

Afrin'de stratejik tepe alındı! İşte son durum

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahları Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'in batısında gerçekleştirdiği operasyonda stratejik 915. Tepe ele geçirildi. Afrin'in batısındaki Racu belde merkezinin güneyindeki 915. Tepe'ye yönelik sabah saatlerinde başlayan operasyon sayesinde belde çevresinde terör örgütü PYD/PKK'ya karşı tüm hakim noktalar kontrol altına alındı.

Öğle saatlerinde teröristlerden arındırılan 915. Tepe'nin alınması ile harekatın 10. gününde Afrin'in beş beldesinde 15'i köy, biri köy altı yerleşim ile 5'i stratejik dağ ve tepe olmak üzere 21 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Afrinde şehit olanlarin tviter ve face hesabına girin 5 inin ülkücü BOZKURT 2 sinin CHP gençlik kolları üyesi amma BOZKURDA hayvan deyip arapmason karışımı rabiş işareti yapanlardan kimse yok denek ki çürük yada bedelli yapmislar ülkücüler vatanın teminati... nokta
ınşallah temızlenır adam oldulrını anlalar aakılı dururlar tabı bermezlerbsge
çıkarcı oldukları tescıllendı gozumden duştuler
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