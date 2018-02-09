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Afrin'de terör mevzileri obüslerle vuruldu

GÜNCEL HABERLERİ | 09.02.2018 00:40 | Son Güncelleme

BÖLGEDE UÇAK HAREKETLİĞİ Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör mevzileri, sınır hattında konuşlu birliklerdeki fırtına obüs'ler ve Çok Namlulu Roket Atar ile ateş altına alındı.

BÖLGEDE UÇAK HAREKETLİĞİ

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör mevzileri, sınır hattında konuşlu birliklerdeki fırtına obüs'ler ve Çok Namlulu Roket Atar ile ateş altına alındı. Gece yarısından itibaren başlayan atışlar aralıklarla devam ederken, top sesleri Kilis kent merkezinden de duyuldu. Ayrıca bölgede uçak hareketliliği de yaşanmaya başladı.

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