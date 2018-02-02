Afrin'de teröristlerin kuzey savunması çökertildi! İşte bölgede son durum

Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) ve Özgür Suriye Ordusu ( ÖSO) birliklerinin Suriye’nin kuzeyinde bulunan Afrin’deki terör unsurlarına yönelik sürdürdüğü ‘Zeytin Dalı Harektı’nın 13’üncü gününde, bölgenin kuzeyinde yer alan Bülbül Beldesi ile Darmık Dağı eteklerinde şiddetli çatışmalar yaşandı. Dün sabah saatlerinde stratejik konumda bulunan Bülbül Beldesi’nin alınması için komandolar ve ÖSO birliği harekete geçti. Fırtına obüsleri ve tankçı birlikleri de destek verdi.

SAVUNMA HATTI ÇÖKTÜ

Habertürk'ün haberine göre, öğle saatlerinde Bülbül Beldesi terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD’den temizlendi. Darmık Dağı eteklerinde yer alan Alikar ve Zaara köyleri de PYD’den alındı. Böylelikle teröristlerin yığınak yaptığı Afrin’in kuzeyindeki savunma hattı çöktü. Darmık Dağı etekleri ve Bülbül Beldesi’nin alınmasıyla Afrin’in kuzeyindeki Şengal ile Şeyh Obası hattı birleşti. Harekâtın 13’üncü gününde Afrin’in 5 beldesinde 1’i belde merkezi, 20’si köy, 1’i köy altı yerleşim ve 7’si stratejik dağ veya tepe olmak üzere 29 nokta örgütten kurtarılmış oldu. PYD’den temizlenen köylerdeki cephaneliklere ÖSO tarafından el konuldu. Cephaneliklerde Rus yapımı silahların olduğu belirtildi. Köylerde bazı PYD’li teröristlerin sivil kıyafetler giydiği kaydedildi. Terör örgütünün zorla ailelerinden kopararak silahlı eğitim verdiği 10 çocuğun da yakalandığı öğrenildi.