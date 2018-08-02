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Afrin’de terörün izleri siliniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 11:07 | Son Güncelleme

Suriye'de Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlenen Afrin’de altyapıya destek çalışmaları başlattı

AFRİN (AA) - Suriye'de "Beyaz Baretliler" olarak bilinen "Sivil Savunma" adlı sivil toplum kuruluşu, Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlenen Afrin’de altyapıya destek çalışmaları başlattı.

Sivil Savunma ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından terör örgütü YPG/PKK unsurlarından arındırılan Afrin ilçe merkezinde yollarda onarım ve temizlik çalışması yürütüyor.

Kentteki molozları kaldırılması, yolların yıkanması ve onarılması, çukurların kapatılması gibi çalışmalara Afrinliler yoğun ilgi gösteriyor.

Kent merkezindeki çalışmalara 150 Beyaz Baretli, ambulans, itfaiye ve iş makineleri katılıyor.

Ayrıca sivil savunma ekipleri, Afrin'de yeni bir merkez oluşturarak kentteki çalışmalarını daha kapsamlı yürütmeyi hedefliyor.
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- Beyaz Baretliler

Bir sivil toplum örgütü olan Beyaz Baretliler, adını, kendisine bağlı gönüllülerin arama kurtarma faaliyetleri sırasında başlarına taktığı beyaz baretlerden alıyor. Şimdiye kadar on binlerce insanı kurtaran Beyaz Baretliler, aralarında kadınların da bulunduğu 3 bin civarında kişiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Örgüt, bölge halkının güvenlik, sağlık ve sosyal sorunlarına yönelik de çalışmalar yapıyor.

2016'da Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen Sivil Savunma, bölge halkına mayın, el yapımı patlayıcı (EYP), patlamamış bomba temizleme konularında da eğitim veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin Sivil Savunma Suriye

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