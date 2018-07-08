HABER

Afrin'de terörün kalıntıları temizleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 11:06 | Son Güncelleme

Afrin'de teröristlerce kazılan çukurlar, yapılan sığınaklar ve infilak ettirilen patlayıcılar nedeniyle hasar gören yol ve binaların onarılması, çevre düzenlemelerinin yapılmasına yönelik çalışmalar sürüyor - Karayolları ekiplerinin 2 bin 900 ton yama asfalt yaptığı bölgede, Hatay Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü personeli de 150 bin metreküp moloz temizledi

ERDAL TÜRKOĞLU - Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Suriye'nin Afrin bölgesinde terörün kalıntıları, Hatay Valiliği koordinesinde temizleniyor.

Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan arındırılan Afrin'de Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü ile Hatay Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü ekipleri, yol ve çevre temizliği çalışmalarını sürdürüyor.

Öncelikle nüfusun yoğun yaşandığı Afrin ilçe merkezi ve beldelerde çalışmalarını yoğunlaştıran Karayolları, 15 iş makinesi ve 32 personelle, hasar görmüş yolların onarım çalışmalarını yürütüyor.

Bu kapsamda, teröristlerce açılan çukurlar, infilak ettirilen mayın ve el yapımı patlayıcılar nedeniyle hasar gören yolların onarımını gerçekleştiren ekipler, Afrin-Cinderes-Hamam köyü bölgesinde bin 500 ton yama asfalt yaptı.

Afrin-Racu yolunda bin ton, Mabatlı belde merkezine 200 ton ve Racu-Bülbül beldeleri arasındaki yola 200 ton olmak üzere toplam 2 bin 900 ton yama asfalt çalışması yapıldı.

Karayollarının ayrıca Afrin'de 22 kilometrelik beton duvar inşa edileceği öğrenildi.

- 150 bin metreküp moloz temizlendi

Bölgede hasar gören ve tehlike arz eden binaların yıkılması veya onarılması için çalışma yürüten Hatay Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de öncelikle hasar tespiti yaptı.

Afrin merkez ve Cinderes beldesinde çalışmaları yoğunlaştıran ekipler, toplamda 150 bin metreküp molozu şehirden temizledi, çevre düzenlemesi başlattı.

Racu, Bülbül, Mabatlı, Şeyh Hadid ve Şeran beldelerinde de normal hayatı etkileyen bölümlerde moloz kaldırma işlemlerinin başladığı, diğer noktalarda da moloz taşıma ve çevre düzenlemesi çalışmalarının kısa sürede başlayacağı aktarıldı.

PARTNERTatil yapmak hakkımız!Tatil yapmak hakkımız!
Son dakika! İstanbul E-5'te zincirleme kaza, trafik yoğunluğu yaşanıyorSon dakika! İstanbul E-5'te zincirleme kaza, trafik yoğunluğu yaşanıyor
Kayalıklarda mahsur kalan kedi kurtarıldıKayalıklarda mahsur kalan kedi kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrin hasar görmüş bina Yol Onarımı

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

TBMM'de ilginç görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince ayağa kalkmayan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu alkışladı

TBMM'de ilginç görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince ayağa kalkmayan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu alkışladı

TRT spikeri Levent Özçelik'ten Rusya-Hırvatistan maçında 'gol' skandalı!

TRT spikeri Levent Özçelik'ten Rusya-Hırvatistan maçında 'gol' skandalı!

10 yıldır teknede yaşayan Yeşim Büber böyle görüntülendi

10 yıldır teknede yaşayan Yeşim Büber böyle görüntülendi

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

İlginizi Çekebilir

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

TBMM yemin töreni bitmeden İYİ Parti karıştı! Murat Ağırel'den Hayati Arkaz ve Yasin Öztürk'e çok sert sözler!

TBMM yemin töreni bitmeden İYİ Parti karıştı! Murat Ağırel'den Hayati Arkaz ve Yasin Öztürk'e çok sert sözler!

TBMM'de ilginç görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince ayağa kalkmayan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu alkışladı

TBMM'de ilginç görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince ayağa kalkmayan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu alkışladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul E-5'te zincirleme kaza, trafik yoğunluğu yaşanıyor

Son dakika! İstanbul E-5'te zincirleme kaza, trafik yoğunluğu yaşanıyor

Adana'da apartman aidatını ödemeyenlere yöneticiden görülmemiş 'yaptırım'

Adana'da apartman aidatını ödemeyenlere yöneticiden görülmemiş 'yaptırım'

Otobüste Brezilyalı manken Angelica Lino De Carvalho’ya taciz skandalı!

Otobüste Brezilyalı manken Angelica Lino De Carvalho’ya taciz skandalı!

Sayısal Loto sonuçları 7 Temmuz: Çift çekiliş öncesi devir!

Sayısal Loto sonuçları 7 Temmuz: Çift çekiliş öncesi devir!

Bartın Irmağı'na giren yunusu denize döndürme çalışmaları sürüyor

Bartın Irmağı'na giren yunusu denize döndürme çalışmaları sürüyor

Başbakan Yıldırım, köprüdeki intihar girişimini önledi

Başbakan Yıldırım, köprüdeki intihar girişimini önledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.