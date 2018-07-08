Afrin'de terörün kalıntıları temizleniyor

Afrin-Racu yolunda bin ton, Mabatlı belde merkezine 200 ton ve Racu-Bülbül beldeleri arasındaki yola 200 ton olmak üzere toplam 2 bin 900 ton yama asfalt çalışması yapıldı.

Bu kapsamda, teröristlerce açılan çukurlar, infilak ettirilen mayın ve el yapımı patlayıcılar nedeniyle hasar gören yolların onarımını gerçekleştiren ekipler, Afrin-Cinderes-Hamam köyü bölgesinde bin 500 ton yama asfalt yaptı.

Öncelikle nüfusun yoğun yaşandığı Afrin ilçe merkezi ve beldelerde çalışmalarını yoğunlaştıran Karayolları, 15 iş makinesi ve 32 personelle, hasar görmüş yolların onarım çalışmalarını yürütüyor.

Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan arındırılan Afrin'de Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü ile Hatay Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü ekipleri, yol ve çevre temizliği çalışmalarını sürdürüyor.

- 150 bin metreküp moloz temizlendi

Bölgede hasar gören ve tehlike arz eden binaların yıkılması veya onarılması için çalışma yürüten Hatay Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de öncelikle hasar tespiti yaptı.

Afrin merkez ve Cinderes beldesinde çalışmaları yoğunlaştıran ekipler, toplamda 150 bin metreküp molozu şehirden temizledi, çevre düzenlemesi başlattı.

Racu, Bülbül, Mabatlı, Şeyh Hadid ve Şeran beldelerinde de normal hayatı etkileyen bölümlerde moloz kaldırma işlemlerinin başladığı, diğer noktalarda da moloz taşıma ve çevre düzenlemesi çalışmalarının kısa sürede başlayacağı aktarıldı.

