HABER

Afrin'de Türk pilot imkânsızı başardı!

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 07:45 | Son Güncelleme 3 dakika sonra

Afrin'de, bir tüneldeki PYD hedefini vurmak isteyen Türk pilot, hedefi yukarıdan bomba bırakarak vuramayacağı için yere 20 metre kadar yaklaşarak hedefi imha etti.

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı harekatında Türk pilot dünya savaş tarihine geçecek bir risk alarak inanılmazı başardı. PYD'li teröristlerin bir tüneldeki inine bomba bırakmak isteyen pilot, yere 20 metre mesafeye kadar alçalarak tüneldeki hedefi vurdu.

Afrin'deki teröristler bir dağın altını silah ve mühimmat deposu haline getirmişti. Pilot, Afrin'deki teröristler tarafından, içi silah deposu haline getirilen bir dağı vurma görevini aldı. Ancak depo dağın altındaki bir tünelde bulunduğu için yukarıdan bırakılacak bir bomba işe yaramayacaktı. Pilot bu noktada inanılmaz bir risk almayı tercih etti. Aklındaki manevrayı gerçekleştirebilmek için öngörülen süresi de hayli kısıtlıydı.

30 saniye içinde karar vermesi gerekiyordu. Ve pilot harekete geçti. Pilot, silah deposunun ağzına lazerle işaret koydu. Ateşlemeyi yatay olarak yapması gerekiyordu. Deponun ağzını tam olarak görebilmek için hızla alçaldı. Öyle ki, istediği mesafeye geldiğinde yerden sadece 20 metre yüksekteydi. Bu büyük riske rağmen her şey yolunda gitti. Yatay olarak ateşlenen füze tam isabetle hedefi vurdu. Öyle ki, tepenin arkasına açılan diğer girişten de dumanlar yükseldi.

"30 SANİYESİ VARDI"

Eski bir savaş pilotu olan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın pilotun inanılmaz manevrasını şöyle yorumladı:

"Pilot bu hedefi görüyor. Belli bir mesafeden hedef tespiti yapmış. Ona göre dalış açısını planlamış. En büyük riski göze alarak tüm hedefleri vurabileceğini göstermiş. Buradaki yaklaşması, açısı pilotun inisiyatifine kalmıştır. Çünkü pilot demek, karar verebilen, inisiyatif sahibi, riski göze alabilen insan demektir. Kahramandır. Herkesin yapabileceği bir meslek değildir. Tehdit süresi 30 saniyenin altında. 30 saniye içinde karar vermesi gerekiyordu. Bir de füzenin blast etkisi var. Zamanında kaçırmayı yapamazsa, kendi füzemizle kendimizi vururduk"

Afrin'den sonra hedef orası! Abdulkadir Selvi açıkladı
Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum! TSK'dan Afrin için yeni cephe
Almanya’da PYD/PKK yandaşları Türk yolculara saldırdı
Beyaz Saray: Türkiye askeri eylemlerinde ve açıklamalarında ölçülü olmalı
Afrin Operasyonu'ndan acı haber: 1 asker şehit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TSK pilot Suriye PYD Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı

En Çok Okunan Haberler

Afrin Operasyonu'ndan acı haber: 1 asker şehit

Afrin Operasyonu'ndan acı haber: 1 asker şehit

Erol Köse'den Burak Özçivit'e çok sert eleştiri

Erol Köse'den Burak Özçivit'e çok sert eleştiri

'İkiniz de erkeğe benziyorsunuz' deyince çıldırdı!

'İkiniz de erkeğe benziyorsunuz' deyince çıldırdı!

Nişanlı kızın sorusu Nihat Hatipoğlu'nu çaresiz bıraktı

Nişanlı kızın sorusu Nihat Hatipoğlu'nu çaresiz bıraktı

Almanya’da PYD/PKK yandaşları Türk yolculara saldırdı

Almanya’da PYD/PKK yandaşları Türk yolculara saldırdı

Söz dizisinde şok final! Yavuz'un babası Agah Türk ajanı çıktı

Söz dizisinde şok final! Yavuz'un babası Agah Türk ajanı çıktı

İlginizi Çekebilir

Afrin Operasyonu'ndan acı haber: 1 asker şehit

Afrin Operasyonu'ndan acı haber: 1 asker şehit

Son dakika! Erdoğan'dan ABD'ye sert Afrin yanıtı

Son dakika! Erdoğan'dan ABD'ye sert Afrin yanıtı

PKK'nın sosyal medya yalanları: 4 fotoğraf 4 gerçek

PKK'nın sosyal medya yalanları: 4 fotoğraf 4 gerçek

İsmail Küçükkaya'dan o toplantı için bomba yorum

İsmail Küçükkaya'dan o toplantı için bomba yorum

Afrin'de son durum! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler yaşanıyor

Afrin'de son durum! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler yaşanıyor

Okuyucu Yorumları 7 yorum
VERİN GAZI VERİN GAZI...BİR HAFTA SONRA GERÇEKLER ORTAYA ÇIKAR....
Helal olsun sizlere Allah yardımcınız olsun
SEN YETERKİ YAP DE ADAMIN ALTINDAN SANDALYESİNİ BİLE ALIR.. TÜRK ASKERİ BU TÜRK İMKANSIZI YAPARIZ ABD VE AVRUPA AKILLI OLUN
DEDELERİ ÇANAKKALE D, SARIKAMIŞ TA YATIYOR BU YİĞİT KARDEŞLERİMİZİN ALLAH GÖNÜLLERİNE SAĞLIKLARINA ZEVAL VERMESİN KIBRIS TA BEŞPARMAK DAĞINDA HALA DURAN TANK VAR GİDİN GÖRÜN BU TANK BURAYA NER DEN GELDİ DİYE İŞTE MEHMETLER MUHAMMED İN YOLUNDAN GİDENLER KİM NE DERSE DESİN BU RUH BİİZNİLLAH İNŞAALLAH KIYAMET SABAHINA DEK DEVAM EDECEK AFRİN DE BİTLİS TE VE GÖREV BAŞINDA ŞEHİT KARDEŞLERİMİZE YÜCE RABBİM RAHMETİYLE MUAMELE EDECEK İNŞAALLAH BİZLER ACİZHANE RUHLARINA BİRER FATİHA OKUYALIM LÜTFEN.
Türk farkı bu!!! tüm Dünyadaki Türk düşmanları yiğit görsün... Yiğitlerim dualarımız sizinle Allah'ım yardımcınız olsun...
Helal Olsun...ALLAH korusun...
Allah ım onlara güç kuvvet versin esirgesin...
Diğer Haberler
Afrin'de kritik gelişme! İstihbarat geldi, 104 sızma girişimi tespit edildi

Afrin'de kritik gelişme! İstihbarat geldi, 104 sızma girişimi tespit edildi

Afrin operasyonuna katılan askerlerle ilgili çarpıcı gerçek!

Afrin operasyonuna katılan askerlerle ilgili çarpıcı gerçek!

Ailesine ' Beni beklemesinler' diye mesaj gönderen askerin ailesi konuştu: Gerekirse biz de gelelim!

Ailesine ' Beni beklemesinler' diye mesaj gönderen askerin ailesi konuştu: Gerekirse biz de gelelim!

Yola çıkacaklar dikkat! Bazı seferler iptal edildi

Yola çıkacaklar dikkat! Bazı seferler iptal edildi

Afrin'den sonra hedef orası! Abdulkadir Selvi açıkladı

Afrin'den sonra hedef orası! Abdulkadir Selvi açıkladı

Meteoroloji uzmanlarından inanılmaz karar! Artık para ile konuşacaklar

Meteoroloji uzmanlarından inanılmaz karar! Artık para ile konuşacaklar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.