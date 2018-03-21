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Afrin'de tuzaklanan patlayıcılar imha ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 19:46 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü PYD/PKK'dan temizlenen Afrin ilçe merkezinde, teröristlerin kaçarken tuzakladığı 46 mayın ve el yapımı patlayıcı TSK mensuplarınca tespit edilerek imha edildi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü PYD/PKK'dan temizlenen Afrin ilçe merkezinde, teröristlerin kaçarken tuzakladığı patlayıcılar imha ediliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Afrin ilçe merkezinin kontrol altına alınmasının ardından, bölgede mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) arama çalışmaları sürüyor.

TSK unsurlarınca yollarda yapılan aramalarda, ilçenin güney sektöründe son 3 günde 46 mayın ve EYP tespit edilerek kontrollü bir şekilde imha edildi.

Devam eden aramalarda detektör köpeklerden de yararlanılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin mayın ve el yapımı patlayıcı YPG/PKK Zeytin Dalı Harekatı

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