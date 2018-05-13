Afrin’de yakalanan terörist tutuklandı

Suriye'nin Afrin bölgesinde güvenlik güçlerince yakalanan YPG/PKK'lı terörist getirildiği Hatay'da tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Afrin kentinde arama tarama faaliyetleri yürüten Mehmetçik, terör örgütü YPG/PKK üyesi olduğunu tespit ettiği Suriye uyruklu Ömer M'yi (19) yakaladı.
Zeytin Dalı Harekatı'nda Cinderes bölgesinde Türk askerine karşı terör örgütüyle hareket ettiği belirlenen terörist Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ömer M. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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