Afrin'de yakalanan teröristlerin ifadeleri

Terör örgütü için silahlı nöbet başta olmak üzere çeşitli faaliyetlerde bulundukları belirlenen sanıkların savunmalarında bunu açıkça itiraf ettikleri kaydedilen iddianamede, İbrahim, Hesen ve Xilo'nun üzerilerine atılı suçları işledikleri bildirildi.

Cumhuriyet savcısı, Afrin kırsalında yakalanan Suriye uyruklu Mihemed İbrahim (19), Mihemed Şex Hesen (30) ve Süleyman Cemil Kil Xilo'yla (23) ilgili soruşturmayı tamamladı.

LALE KÖKLÜ - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında yakalanan 3 YPG/PKK'lı terörist, ifadelerinde yakalandıkları esnada diğer örgüt mensuplarının kendilerine roketatarla saldırdıklarını anlattı.

Terör örgütüne zorla katıldığını ileri süren Hesen, ifadesinde şunları anlattı:

"Eve tebliğ geldi. Ben bu emre istinaden YPG/PKK saflarına katıldım. 25 bin Suriye parası vermektedirler. 11 ay askerlik yaptırıp bıraktırırlar. Bizler rütbe kazanmayız, en düşük rütbede askerliğimizi bitirerek serbest kalırız. Halep'te askerliğe başladım, 51 gün eğitim aldım. Sonrasında serbest kaldım. 4 gün izin kullandım, iznimin ardından Kara Baba köyüne geldim. Orası Raco'ya bağlıdır. Ardından Raco'nun diğer bir köyü olan Fırfırke köyüne gittik. Orada asker kaydı alınmaktaydı. Biz de nöbet tutmaktaydık.

21 Ocak'ta sabah saatlerinde Adamanlı köyüne geldik. Bizleri nöbet tutmak için getirdiler. Yaklaşık 14-15 kişiydik. Dördümüz teslim olduk. Arkadaşlarımızdan birisini YPG/PKK'lılar vurdu. Diğerleri kaçtı, bulunduğumuz köydeki sivil halk, bombaların atılmasıyla kaçtılar. 4 günlük iznin ardından teslim olmasam zaten alacaklardı. Bu nedenle teslim oldum."

Suriye'de bildiği mayınlı arazi olmadığını iddia eden Hesen, varsa da komutanlarının kendilerine söylemediğini öne sürdü.