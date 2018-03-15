HABER

Afrin’de yaralanan asker memleketi Adıyaman’a getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 22:49 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na katılan ve havan topu saldırısında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Yasin Küçük, memleketi Adıyaman’a getirildi.Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Adıyamanlı Piyade Uzman Çavuş Yasin Küçük (25), 13 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesi yakınlarında terör örgütlerince yapılan havan topu saldırısında yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na katılan ve havan topu saldırısında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Yasin Küçük, memleketi Adıyaman’a getirildi.
Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Adıyamanlı Piyade Uzman Çavuş Yasin Küçük (25), 13 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesi yakınlarında terör örgütlerince yapılan havan topu saldırısında yaralandı. Uzman Çavuş Küçük, ilk olarak Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 2 gün boyunca hastanede tedavi edilen Piyade Uzman Çavuş Yasin Küçük, daha sonra ambulansla yakınlarının da eşliğiyle Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi.
Sağ bacağından yaralanan ve genel durumu iyi olan Piyade Uzman Çavuş Yasin Küçük’ü hastane girişinde Adıyaman Askerlik Şube Başkanı Albay Davut Kulalar, eşi Fatma Kulalar, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, askeri personel ve yakınları tarafından karşılandı.
Piyade Uzman Çavuş olan Adıyamanlı Yasin Küçük’ün babası Abdullah Küçük, çocuğunun sağlık durumunun iyi olmasına oldukça sevindiğini dile getirerek, “Allah devletimize zeval vermesin. Allah düşmanlarımızı ilk önce ıslah etsin daha sonra kahrı perişan eylesin. Çok iyi durumu güzel. Devletimize karşı herhangi bir şeyin olmaması gerekiyor. Allah devletimize zeval vermesin” dedi.
Küçük’ün 1 yıldır evli olduğu ve eşi Gülbahar Küçük ile birlikte çocuk bekledikleri öğrenildi.

Çiftlik Bank'ın sahibi hakkında şok detay!Çiftlik Bank'ın sahibi hakkında şok detay!
Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydiHain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi
Kerem Kılıçdaroğlu baba ocağına döndü! Büyük değişimKerem Kılıçdaroğlu baba ocağına döndü! Büyük değişim
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Çiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrı

Çiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrı

Gelin adayı Solmaz'ı sevgilisi eve kapattı!

Gelin adayı Solmaz'ı sevgilisi eve kapattı!

ABD, ayrı bir devlet kurmaya mı hazırlanıyor? Bomba iddia

ABD, ayrı bir devlet kurmaya mı hazırlanıyor? Bomba iddia

Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu

Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadıköy metroda kadına saldırı iddiası: Şüpheli yakalandı

Kadıköy metroda kadına saldırı iddiası: Şüpheli yakalandı

Sözün bittiği yer! Annesini tekme tokat dövdü

Sözün bittiği yer! Annesini tekme tokat dövdü

Mete Yarar'dan flaş iddia: 35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı

Mete Yarar'dan flaş iddia: 35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın rapçi çıktı!

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın rapçi çıktı!

Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu

Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu

Afrin'den kahreden haber: 1 asker şehit

Afrin'den kahreden haber: 1 asker şehit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.