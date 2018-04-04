HABER

Afrin’de yaralanan Çankırılı Gazi baba evinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 18:17 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı’nda askeri aracın geçişi sırasında patlayan mayın nedeniyle yaralanan 3 askerden biri olan ve tedavisinin ardından Çankırı’ya baba ocağına gelen Uzman Çavuş Oğuzhan Buran, "Tekrar görevimin başına döneceğim" dedi.Zeytin Dalı Harekatı’nda askeri aracın geçişi sırasında, teröristlerin tuzakladığı mayının infilak etmesi sonucu 3 asker yaralandı, 1 sağlık personeli şehit oldu.

Afrin’de yaralanan Çankırılı Gazi baba evinde

Zeytin Dalı Harekatı’nda askeri aracın geçişi sırasında patlayan mayın nedeniyle yaralanan 3 askerden biri olan ve tedavisinin ardından Çankırı’ya baba ocağına gelen Uzman Çavuş Oğuzhan Buran, "Tekrar görevimin başına döneceğim" dedi.
Zeytin Dalı Harekatı’nda askeri aracın geçişi sırasında, teröristlerin tuzakladığı mayının infilak etmesi sonucu 3 asker yaralandı, 1 sağlık personeli şehit oldu. Yaralılardan Uzman Çavuş Oğuzhan Buran, tedavisinin ardından Çankırı’daki baba ocağına geldi. Gazi Buran, "Afrin görevine gitmiştik. Bornova Tugay Komutanlığı olarak askerlere yardım götürürken, Afrin’in Kestele Hidirya bölgesinde intikal halindeyken EYP’ye bastık. Araç 4-5 takla attı. Sağ çıktık elhamdülillah. Çıktıktan sonra emniyet aradık komutanımızla birlikte ve diğer yaralıları kurtardık. Erzurumlu UMKE’ci arkadaşımız şehit oldu. 1 Nisan’da oldu bu olay. Biz 9 Şubat’ta Afrin’deydik" şeklinde konuştu.
Gazi Buran, araçta 4 kişi olduklarını belirterek, "1 albay, binbaşı, doktor, UMKE’ci arkadaş ve ben şofördüm. Doktorun durumu kritik. Kilis Gülbaba’dan sabahları çıkıp akşama kadar askerlerimizi ziyaret ediyorduk morallerini yükseltmek amacıyla. Onlara erzak götürüyorduk. Onları götürünce askerlerimizde bizi görünce mutlu oluyordu. Askerlerimiz aldığımız köylerde dağlarda kalıyorlar. Onların yanlarına gidiyoruz" diye konuştu.

"Tekrar görevimin başına döneceğim"
Hatay Devlet Hastanesinde tedaviye alındığını kaydeden Gazi Buran, "Narkoz verdiler şoka girmişim. Narkozluyken de İstiklal Marşı’nı söylemişim, ’ben Türküm diye’ bağırmışım doktorlar söyledi. Narkozdan sonra Hatay Valimiz, komutanlarımız, İçişleri Bakanımız ziyaretime geldi. Hatay’da 2 gün kaldım. Kafama ve dudağıma dikiş attılar, kaburgamda hafif ezik var. Daha sonra Ankara GATA’ya sevk ettiler, psikiyatri bölümü baktı fakat bir şey çıkmadı. Biraz raporla tekrar görevimin başına döneceğim" ifadelerini kullandı.
Gazi Buran, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Oradaki arkadaşlarıma hepsine selam söylüyorum. Allah’a emanet olsunlar. Hepsinin başları dik olsun. Bu millet hep onların arkasında. Bayrak inmez vatan bölünmez."
Baba Kemal Buran ise, "Oğlumuz geldi sevinçliyiz, mutluyuz. İlk olayı duyduğumuzda şoka girdik. Böyle bir şey beklemiyorduk. Şu anda mutluyuz. Oradaki askerlerimizin Allah yardımcısı olsun. Gece gündüz duacılarıyız. Allah analarına, babalarına, vatana bağışlasın" dedi.

Afrin’de yaralanan Çankırılı Gazi baba evinde

Afrin’de yaralanan Çankırılı Gazi baba evinde

YouTube'un merkezine silahlı saldırıYouTube'un merkezine silahlı saldırı
İstanbul ve Ankara için olay seçim kulisleri!İstanbul ve Ankara için olay seçim kulisleri!
Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat! Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Yunan siyasetçiden skandal açıklama: Ankara bu savaşı kazanamaz!

Yunan siyasetçiden skandal açıklama: Ankara bu savaşı kazanamaz!

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan: 'Nihat Doğan haftalarca bizi taciz etti'

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan: 'Nihat Doğan haftalarca bizi taciz etti'

Avrupa Birliği heyeti Türkiye'ye geliyor!

Avrupa Birliği heyeti Türkiye'ye geliyor!

İlginizi Çekebilir

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Antalya'da yangın! Patlama riskine karşı önlem alındı

Antalya'da yangın! Patlama riskine karşı önlem alındı

Kulis: Soylu, Albayrak ve Bozdağ'ın gözü Yıldırım'ın koltuğunda!

Kulis: Soylu, Albayrak ve Bozdağ'ın gözü Yıldırım'ın koltuğunda!

Çİftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı

Çİftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı

Diyarbakır'da hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

Diyarbakır'da hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ duruşmasında ilginç 'Hadise'

FETÖ duruşmasında ilginç 'Hadise'

FSM'nin kapatılması davasında ceza yağdı

FSM'nin kapatılması davasında ceza yağdı

Emekliye ayrılan vali böyle veda etti

Emekliye ayrılan vali böyle veda etti

FETÖ taktik değiştirdi! Yurt dışındaki yöneticiler kaçırılıyor

FETÖ taktik değiştirdi! Yurt dışındaki yöneticiler kaçırılıyor

Karar yazarı Elif Çakır'dan AK Parti'ye tepki: İmam hatip ve her sokağa cami açacağınıza...

Karar yazarı Elif Çakır'dan AK Parti'ye tepki: İmam hatip ve her sokağa cami açacağınıza...

İran Devlet Televizyonu'ndan flaş iddia! Ruhani'den Türkiye'ye: Afrin'i Esad'a bırakın

İran Devlet Televizyonu'ndan flaş iddia! Ruhani'den Türkiye'ye: Afrin'i Esad'a bırakın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.