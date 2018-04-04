Afrin’de yaralanan Çankırılı Gazi baba evinde

Zeytin Dalı Harekatı’nda askeri aracın geçişi sırasında patlayan mayın nedeniyle yaralanan 3 askerden biri olan ve tedavisinin ardından Çankırı’ya baba ocağına gelen Uzman Çavuş Oğuzhan Buran, "Tekrar görevimin başına döneceğim" dedi.
Zeytin Dalı Harekatı’nda askeri aracın geçişi sırasında, teröristlerin tuzakladığı mayının infilak etmesi sonucu 3 asker yaralandı, 1 sağlık personeli şehit oldu. Yaralılardan Uzman Çavuş Oğuzhan Buran, tedavisinin ardından Çankırı’daki baba ocağına geldi. Gazi Buran, "Afrin görevine gitmiştik. Bornova Tugay Komutanlığı olarak askerlere yardım götürürken, Afrin’in Kestele Hidirya bölgesinde intikal halindeyken EYP’ye bastık. Araç 4-5 takla attı. Sağ çıktık elhamdülillah. Çıktıktan sonra emniyet aradık komutanımızla birlikte ve diğer yaralıları kurtardık. Erzurumlu UMKE’ci arkadaşımız şehit oldu. 1 Nisan’da oldu bu olay. Biz 9 Şubat’ta Afrin’deydik" şeklinde konuştu.
Gazi Buran, araçta 4 kişi olduklarını belirterek, "1 albay, binbaşı, doktor, UMKE’ci arkadaş ve ben şofördüm. Doktorun durumu kritik. Kilis Gülbaba’dan sabahları çıkıp akşama kadar askerlerimizi ziyaret ediyorduk morallerini yükseltmek amacıyla. Onlara erzak götürüyorduk. Onları götürünce askerlerimizde bizi görünce mutlu oluyordu. Askerlerimiz aldığımız köylerde dağlarda kalıyorlar. Onların yanlarına gidiyoruz" diye konuştu.
"Tekrar görevimin başına döneceğim"
Hatay Devlet Hastanesinde tedaviye alındığını kaydeden Gazi Buran, "Narkoz verdiler şoka girmişim. Narkozluyken de İstiklal Marşı’nı söylemişim, ’ben Türküm diye’ bağırmışım doktorlar söyledi. Narkozdan sonra Hatay Valimiz, komutanlarımız, İçişleri Bakanımız ziyaretime geldi. Hatay’da 2 gün kaldım. Kafama ve dudağıma dikiş attılar, kaburgamda hafif ezik var. Daha sonra Ankara GATA’ya sevk ettiler, psikiyatri bölümü baktı fakat bir şey çıkmadı. Biraz raporla tekrar görevimin başına döneceğim" ifadelerini kullandı.
Gazi Buran, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Oradaki arkadaşlarıma hepsine selam söylüyorum. Allah’a emanet olsunlar. Hepsinin başları dik olsun. Bu millet hep onların arkasında. Bayrak inmez vatan bölünmez."
Baba Kemal Buran ise, "Oğlumuz geldi sevinçliyiz, mutluyuz. İlk olayı duyduğumuzda şoka girdik. Böyle bir şey beklemiyorduk. Şu anda mutluyuz. Oradaki askerlerimizin Allah yardımcısı olsun. Gece gündüz duacılarıyız. Allah analarına, babalarına, vatana bağışlasın" dedi.
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