Afrin'de yaralanan Uzman Çavuş, narkozluyken İstiklal Marşı'nı okumuş

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- SURİYE'nin Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Harekâtı'nda, teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucunda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Buran (28), Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ndeki (GATA) tedavisinin ardından Çankırı'daki babaevine getirildi. Gazi Buran, doktorların, kendisine, Hatay'da tedavi altında narkozluyken İstiklal Marşı'nı okuduğunu ve 'Ben Türk'üm' diye bağırdığını anlattıklarını söyledi.

Geçen pazar günü, Afrin'in Kestele Hidirya bölgesinde intikal halinde olan askeri aracın geçişi sırasında, teröristlerin önceden tuzakladığı EYP'nin infilak etmesi sonucu 1 UMKE personelinin şehit olduğu, 1 albay ve 1 binbaşı doktorun yaralandığı saldırıda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Buran, tedavi gördüğü GATA’dan taburcu oldu. İki çocuk babası Buran, ilk olarak Hatay Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığını ardından da ambulans uçakla Ankara'da GATA'ya sevk edildiği süreci anlattı.