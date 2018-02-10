HABER

Afrin’de yaralanan Uzman Çavuş Talat Yıldız memleketine getirildi

GÜNCEL HABERLERİ | 10.02.2018 04:42 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatında yaralanan Uzman Piyade Çavuş Talat Yıldız, memleketi Turgutlu’ya getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatında yaralanan Uzman Piyade Çavuş Talat Yıldız, memleketi Turgutlu’ya getirildi. Yaralandıktan sonra Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan kahraman Mehmetçik daha sonra havayolu ile İzmir’e, oradan da ambulans ile Turgutlu Devlet Hastane getirildi. Harekatta yaralanan Talat Yıldız’ı hastane önünde Turgutlu protokolü karşıladı.
Mehmetçiğin kahramanda yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatında Turgutlulu Uzman Piyade Çavuş Talat Yıldız vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanan askeri personel ilk önce Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kilis’te ki tedavisi biten Yıldız daha sonra Turgutlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesinin hasta nakil ambulansı ile Turgutlu Devlet Hastanesine getirilen Talat Yıldız’ı ailesi ve Turgutlu protokolü karşıladı.
Özel odaya alınan Talat Yıldız’ın annesi Fadime Yıldız’ın dik duruşu gözlerden kaçmadı. "Ağlamayacağım" diyerek yaralı oğluna sarılan anne Fadime Yıldız;" Vatan sağolsun" dedi.
Turgutlu Devlet Hastanesine tedavi altına alınan kahraman mehmetçiğe protokol üyeleri geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Protokol üyeleri Talat Yıldız ve kahraman mehmetçikle gurur duyduklarını ifade ettiler. Uzman Piyade Çavuş Talat Yıldız’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Memleketine getirilen Talat Yıldız’ı, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Turgutlu Garnizon Komutanı Albay Kenan Peşternik, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Turgutlu Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammet Evren, Turgutlu Devlet Hastanesi Başhekimi Ümit Aksoy karşıladı.

Afrin’de yaralanan Uzman Çavuş Talat Yıldız memleketine getirildi

1 / 6

Afrin’de yaralanan Uzman Çavuş Talat Yıldız memleketine getirildi

Afrin’de yaralanan Uzman Çavuş Talat Yıldız memleketine getirildi
2 / 6

Afrin’de yaralanan Uzman Çavuş Talat Yıldız memleketine getirildi

Afrin’de yaralanan Uzman Çavuş Talat Yıldız memleketine getirildi
3 / 6

Afrin’de yaralanan Uzman Çavuş Talat Yıldız memleketine getirildi

Afrin’de yaralanan Uzman Çavuş Talat Yıldız memleketine getirildi
4 / 6

Afrin’de yaralanan Uzman Çavuş Talat Yıldız memleketine getirildi

Afrin’de yaralanan Uzman Çavuş Talat Yıldız memleketine getirildi
5 / 6

Afrin’de yaralanan Uzman Çavuş Talat Yıldız memleketine getirildi

Afrin’de yaralanan Uzman Çavuş Talat Yıldız memleketine getirildi
6 / 6

Afrin’de yaralanan Uzman Çavuş Talat Yıldız memleketine getirildi

Afrin’de yaralanan Uzman Çavuş Talat Yıldız memleketine getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

Eser Yenenler aşkını itiraf etti

Eser Yenenler aşkını itiraf etti

Suriye'de son dakika gelişmesi! TSK, Suriye Ordusu'yla karşı karşıya geldi

Suriye'de son dakika gelişmesi! TSK, Suriye Ordusu'yla karşı karşıya geldi

Şeyma Subaşı ateş püskürdü

Şeyma Subaşı ateş püskürdü

Tuvalette oyun oynarken rektumu düştü

Tuvalette oyun oynarken rektumu düştü

Beşiktaş, Omar Abdulrahman'la sözleşme imzalayacak

Beşiktaş, Omar Abdulrahman'la sözleşme imzalayacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK için harekete geçildi! AKKOR’dan önce PULAT geliyor

TSK için harekete geçildi! AKKOR’dan önce PULAT geliyor

Furkan Vakfı'na DEAŞ şoku!

Furkan Vakfı'na DEAŞ şoku!

Binlerce kişi akın etti, soyağacı sorgulama geçici durduruldu. Nüfus Genel Müdürü açıkladı: Günlük kota açacağız

Binlerce kişi akın etti, soyağacı sorgulama geçici durduruldu. Nüfus Genel Müdürü açıkladı: Günlük kota açacağız

Günlük burç yorumları 10 Şubat Cumartesi - İrem Su'dan Şubat ayı burç yorumları

Günlük burç yorumları 10 Şubat Cumartesi - İrem Su'dan Şubat ayı burç yorumları

Kızılay'da HIV skandalı! Biseksüel ilişkiye girdiğini gizlemiş

Kızılay'da HIV skandalı! Biseksüel ilişkiye girdiğini gizlemiş

Otomobilde FETÖ toplantısı yaparken yakalandılar

Otomobilde FETÖ toplantısı yaparken yakalandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.