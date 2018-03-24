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Afrin'de yaşam normale dönüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 22:31 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Zeytin Dalı Harekâtı ile Afrin'in PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerinden temizlenmesinden sonra, ilçedeki yaşam normale dönüyor.

Ferhat DERVİŞOĞLU-Eyyüp BURUN/SURİYE, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Zeytin Dalı Harekâtı ile Afrin'in PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerinden temizlenmesinden sonra, ilçedeki yaşam normale dönüyor. İlçe merkezindeki güvenliği Türk askeri, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarıyla sağlarken halk terör örgütünden kurtulmanın sevincini yaşıyor.

Terör örgütlerinden temizlenen Afrin'de halk günlük yaşantısını sürdürürken güvenliğin sağlanması amacıyla Türk tankları ve çeşitli askeri araçlar bölgede devriye geziyor. Tankların geçişi sırasında ellerinde Türk bayrağı bulunan Afrinliler, Mehmetçiğe sevgi gösterisinde bulundu. Bazı çocuklar da ellerine aldıkları Türk bayrakları ile tankın üzerine çıkıp askerlerle kucaklaştı.

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TSK ile ÖSO unsurlarının kontrolü altında bulunan Afrin'de yaşayan sivil halka Kızılay tarafından sıcak yemek dağıtıldı. Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, dağıtımın ardından şunları söyledi:

"Zeyitin Dalı operasyonu sonrasında özgürleştirilen Afrin bölgesine yönelik insani yardım çalışmalarımızı artırıyoruz. Bölgedeyiz. Bölgedeki bütün köyleri, şehir merkezini arkadaşlarımız teker teker, hane hane dolaşıyorlar. İhtiyaç listesini tamamlamak üzereyiz. İlk etapta terör örgütü ve çatışmalar nedeniyle acil ihtiyaç olan gıda, su, sanitasyon ve sağlık hizmeti temelli bölgeye şu anda ulaştırılıyor. Bu anlamda Kızılay'ın, diğer sivil toplum kuruluşlarının AFAD başkanlığında bölgeye bir seferberlik başlattığını söyleyebilirim."

SURİYELİLER TEŞEKKÜR ETTİ

Kurtarılan Afrin'de konuşan Suriyeli Muhammed Osman ise “Türk askeri sayesinde terörden kurtulduk. Teröristlerin halktan aldığı araçları ve motorları geri almak için bir çalışma yapılıyor. Bazı binalarda bulunan bomba tuzaklarının da tamamen temizlenmesinden sonra esnafımız da zaman içerisinde iş yerini açacak ve çok daha rahata kavuşacağız. Türk askerine teşekkür ediyoruz” dedi.

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