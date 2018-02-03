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Afrin'de yeni gelişme! Teröristlerin posteri ve bayrakları böyle indirildi

GÜNCEL HABERLERİ | 03.02.2018 11:46 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin yakınındaki Bülbül Kasabasını ele geçirdi. Kasabadaki bir okulun duvarlarında yer alan teröristbaşı Abdullah Öcalan posterlerini temizleyen Türk askeri, "Girilmez denilen Bülbül’deyiz" diyerek, örgütün Afrin’deki izlerini gösterdi.

Büyük bir moral ile yoluna devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin’in yakınındaki Bülbül Kasabasına ulaştı. Türk askerlerinin Bülbül’deki bir resmi kurumda yaptıkları incelemede duvarlardaki sözde "Büyük Kürdistan" haritası veteröristbaşı Abdullah Öcalan’ın posterleri indirildi.

Türk komutanın yaptığı keşif anbean cep telefonuna kaydedildi. Özgür Suriye Ordusu mensupları tarafından yapılan kayıtta askerlerin moralinin yüksek olduğu gözlendi. Türk ordusunun giremeyeceğini söyledikleri Bülbül’ü ele geçirdiklerini belirten komutan, resmi kurumdaki bütün terör örgütü görsellerini temizledi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BAYRAĞI İNDİRİLDİ

Türk Silahları Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Suriye-Türkiye sınırındaki Afrin'de, Bülbül belde merkezini terör örgütü PYD/PKK’dan arındırdı. Özgür Suriye Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından temizlenen Bülbül köyündeki karakoldan PYD bayrağının indirildiği görüntüler paylaşıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Öcalan TSK PKK PYD YPG Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
Türk askerinin giremeyecegi tek yer cehennemdir orayı ALLAH reva görmez aziz türk ordumuza, sağlığınıza dua'cıyız...
bu kadar da olmaz be mubarek nasıl bir ırkız be haşa Yarabbim ya Allah akıl fikir versin .
@mahama_mumu_1995 aynen öyle zoruna mı gitti?
@aomeerr o asker ya yalan söyleyen biriyse?
ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN
Bu şahıs Erzurum lu yıllardır Suriye de Öso içinde savaşıyor.
TERÖRİSTİN BAYRAĞI OLMAZ MYNET EFENDİ PAÇAVRASI OLUR ADAM GİBİ HABER YAP
Askerde bayrak dedi.. Bence sen bu tür yorumlar la adamlığı karıştırma. Neyse ne
Maşallah, Vurun aslanlar vurun, onların anladığı lisanı konuşunca sorun kalmıyor, Allahım yar ve yardımcınız olsun, dualarımız size.
gururumuzsunuz
Paçavralar ve bebek katilinin resmi en uygun yerde ayaklar altında
CHPKK LILAR KAHROLMUŞTUR BU HABERE...
O KADAR SURLAR YAPTILAR.YER ALTI TÜNELLERİ YAPTILAR.HEPSİNİ BIRAKIP KAÇTILAR.KAÇMAK İÇİNMİ YAPTINIZ.
bastacisin eline sağlık kim giremiyor. girme degillllll
Öcalan elimizde ama hiç kullanamıyoruz. Bunlar hiç tartışılmiyor. Mesela özel bir referandum yapılsa gebertilse bu adam. Yada yaşaması daha iyiyse eğer ozaman kullanın. Avcunuzda sonuçta. Ama ancak besliyoruz
Başımızdaki lider adam gibi adam olduktan sonra bu asil millet fareleri inlerinde helak ederde kimsenin haberi olmaz
mehmedim yakaladığının boynunu canlı canlı kes tıpkı kurbanlık kuzu gibi
CHPKK GENEL BAŞGANI KEMAL VE PKK LI YARDIMCISI SEZGİN KAHROLMUŞTUR BU HABERE.....
Allah askerimizin ülkemizin yardımcısı olsun.abd avrupa israil buralar karışsın diye yıllardır her türlü desteği verdiler pkk ve uzantılarına.vermeyede devam ediyorlar
eğer burda bulduğunuz haritalarla amerikada ortaya çıkan harita aynı ise amerikaya nota verin açıklama isteyin.Artık siyasetçi değil devlet adamı olunda alkışlayalım.
EYYY KANLI TERÖR ÖRGÜTÜ PKK VE UZANTILARI...BU CENNET VATANIMIZI YIKMAK İÇİN HARCADIĞINIZ ZAMANI,ENERJİYİ...BU VATANIN İYİLİĞİ İÇİN SARFETSENİZ,MÜCADELE ETSENİZ EN KRAL AVRUPA ÜLKESİNDEN BİLE KRAL OLURDUK...AMA YAPAMAZSINIZ DİMİ..NEDENMİ..? ÇÜNKÜ İHANET,KAHPELİK,GENLERİNİZE İŞLEMİŞ..BAŞINIZDAKİ AĞA BABALARINIZ ZEVK VE SEFA İÇERİSİNDE YAAŞRKEN DİĞERLERİ GEBERİP GİDİYOR..
Adamsınız,Allah güç zeval vermesin... Keşke çok daha önceleri girseydik:S
keşke biraz daha genç olsaydım gönüllü yazılabilirdim. çünkü 40 yıla yakın bu millet hainlerden çok çekti artık nokta koymanın zamanı geldi türk milleti ve devleti her zaman onlara kucak açtı herzaman onlara elini uzattı ama onlar bu ellere pislediler.( iyi niyetli kürt kardeşlerimizi tenzih ediyorum.
Yürüyün be yorumcular kim tutar sizi
bak bak bak bak bak kütt:)) bak bak bak burası neresi bülbül çatt! neymiş bülbül:)) millet olarak 7 den 70 e ellerimiz semada...Rabbimiz bizimledir inşallah...
o resimlerin haritaların belgelerin hepsini toplayın habercileri toplayıp yayınlatın batılı halklara yöneticilerinin kendilerini nasıl kandırdıklarını ispatlayın
ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN ASLANLAR...
bu görüntüler delildir açkabul etmeyenin gözüne sokulmalı pyd eşittir pkk ayrıyetten oraları bu hale getirenler hesabını vermeli
Afrini tümden alin artik cok uzadi bu is
konsolosluk nezdinde de olsa Suriye ila görüşmelerin başlaması lazım artık askeri operasyon düzenlediğimizde gidemeyeceğimiz yer yoktur güzel bir saldırı planıyla her yere girilebilir ki buda ülkemizdeki askerimizin en iyi bildiği şey değil midir küçük ken mahalle aralarında savaşçılık oynarken plan yapan bir milletin çocukları için geçerli bir laf olamaz bu girilemez lafı
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