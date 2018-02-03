Afrin'de yeni gelişme! Teröristlerin posteri ve bayrakları böyle indirildi

Büyük bir moral ile yoluna devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin’in yakınındaki Bülbül Kasabasına ulaştı. Türk askerlerinin Bülbül’deki bir resmi kurumda yaptıkları incelemede duvarlardaki sözde "Büyük Kürdistan" haritası veteröristbaşı Abdullah Öcalan’ın posterleri indirildi.
Türk komutanın yaptığı keşif anbean cep telefonuna kaydedildi. Özgür Suriye Ordusu mensupları tarafından yapılan kayıtta askerlerin moralinin yüksek olduğu gözlendi. Türk ordusunun giremeyeceğini söyledikleri Bülbül’ü ele geçirdiklerini belirten komutan, resmi kurumdaki bütün terör örgütü görsellerini temizledi.
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BAYRAĞI İNDİRİLDİ
Türk Silahları Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Suriye-Türkiye sınırındaki Afrin'de, Bülbül belde merkezini terör örgütü PYD/PKK’dan arındırdı. Özgür Suriye Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından temizlenen Bülbül köyündeki karakoldan PYD bayrağının indirildiği görüntüler paylaşıldı.
İHA
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