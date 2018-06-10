Afrin'deki aşiretler iftarda buluştu

AFRİN (AA) - Suriye'de Zeytin Dalı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin'de Kürt, Türkmen, Arap ve Yezidi aşiretler birlik ve beraberlik iftarında buluştu.

İftar programına, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile özgürlüğüne kavuşturulan Suriye'nin kuzeyindeki aşiretlerin kanaat önderleri, Yezidi, Arap, Kürt ve Türkmen ailelerin ileri gelenleri ile Afrin merkez ve belde meclisleri başkanlarının yanısıra Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları da katıldı.

Birlik ve beraberlik çağrısının yapıldığı programda, aşiret liderleri, Münbiç ve işgal altındaki Suriye topraklarında yapılabilecek operasyonlarda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) destekleyeceklerini vurguladı.

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Kürt aşiretler adına konuşan Ebu Salih Kürd, kardeşlik iftarının Arap, Kürt ve Türkmenleri birleştirdiğini belirterek, Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'in teröristlerden temizlendiği dile getirdi.

Kürd, "Bizler burada kardeşliğimizi pekiştirmek adına toplandık. Irk ayrımını ortadan kaldırarak tek vücut olarak Afrin'de yaşıyoruz. Afrin'e vermiş olduğu destek dolayısıyla Türk hükümetine çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde, bu vatan uğruna kanlarını dökerek, teröristlerden temizleyen Arap ve Türkmen kardeşlerime de teşekkür ederim." dedi.