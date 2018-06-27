Afrin'deki bombalı araçlı saldırılar

KİLİS (AA) - Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçe merkezinde düzenlenen iki bombalı araç saldırısında yaralanan 2 Suriyeli, Kilis'e getirilerek tedavi alına altındı.
Edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan arındırılan Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesi Ziraat Kavşağı ile Şatolar Caddesi'ndeki patlamalar sonucu yaralanan 2 Suriyeli, Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirildi.
Yaralılar, burada bekletilen 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Afrin ilçesi merkezinde düzenlenen iki bombalı araç saldırısında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetmiş 20 kişi yaralanmıştı.
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