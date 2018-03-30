Afrin’deki Mehmetçiğe 300 powerbank

Kahramanmaraş’ın Pazarcık Belediyesi, Afrin’de görev yapan Mehmetçiğe powerbank gönderdi.
Pazarcık Belediyesi, Mehmetçiğin aileleriyle daha kolay iletişim sağlayabilmek için, arazide kullanmak üzere powerbank ihtiyacını karşılamak için harekete geçti. Belediye, Afrin’deki Mehmetçiğe ulaştırılmak üzere 300 adet powerbankı Hatay’a gönderdi.
Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ, “Allah güçlerine güç katsın, dualarımız onlar üzerine. Mehmetçiğimizin tırnağına taş değmesin” dedi.
Herkesin ortasında kalbinden bıçakladı
Iğdır'daki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti
Yaşlı adamın tacizine uğradı, bir deri bir kemik kaldı
Suriye'de patlama! ABD'li askerlerden ölen ve yaralananlar var
Fransa'dan son dakika açıklama: Yeni operasyon amacımız yok!
Cesedini acil servise kucağında getirmişti... Dilek Bozal cinayetinde sevgiliye tahliye!
Son dakika! Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali
Antalya'da alkol alıp dilenen yaşlı kadın ortalığı karıştırdı!
GetContact uygulamasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Erişim engeli
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel tarif etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum