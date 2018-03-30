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Afrin’deki Mehmetçiğe 300 powerbank

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 17:33 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Pazarcık Belediyesi, Afrin’de görev yapan Mehmetçiğe powerbank gönderdi.Pazarcık Belediyesi, Mehmetçiğin aileleriyle daha kolay iletişim sağlayabilmek için, arazide kullanmak üzere powerbank ihtiyacını karşılamak için harekete geçti.

Afrin’deki Mehmetçiğe 300 powerbank

Kahramanmaraş’ın Pazarcık Belediyesi, Afrin’de görev yapan Mehmetçiğe powerbank gönderdi.
Pazarcık Belediyesi, Mehmetçiğin aileleriyle daha kolay iletişim sağlayabilmek için, arazide kullanmak üzere powerbank ihtiyacını karşılamak için harekete geçti. Belediye, Afrin’deki Mehmetçiğe ulaştırılmak üzere 300 adet powerbankı Hatay’a gönderdi.
Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ, “Allah güçlerine güç katsın, dualarımız onlar üzerine. Mehmetçiğimizin tırnağına taş değmesin” dedi.

Afrin’deki Mehmetçiğe 300 powerbank

Afrin’deki Mehmetçiğe 300 powerbank

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