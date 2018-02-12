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Afrin'deki Mehmetçiğe 4 bin 500 adet MPT-76 tüfeği gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ | 12.02.2018 19:43 | Son Güncelleme

MAKİNE ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Kırıkkale Silah Fabrikası'nda üretilen Milli Piyade Tüfeği’nden (MPT-76) 4 bin 500 adeti, bugün düzenlenen törenin ardından Arfin’de operasyona katılan Mehmetçiklere gönderildi.

Afrin'deki Mehmetçiğe 4 bin 500 adet MPT-76 tüfeği gönderildi

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- MAKİNE ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Kırıkkale Silah Fabrikası'nda üretilen Milli Piyade Tüfeği’nden (MPT-76) 4 bin 500 adeti, bugün düzenlenen törenin ardından Arfin’de operasyona katılan Mehmetçiklere gönderildi.
MKEK Kırıkkale Silah Fabrikası’nda düzenlenen törene Vali M. İlker Haktankaçmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Jandarma Komutanı Albay İbrahim Ayhan Vural, MKE Genel Müdür Yardımcısı Akif Akgün, Silah Fabrikası Müdürü Mehmet Oçakcıoğlu, Türk Metal Sendikası Şube Başkanı Zakai Tufan, yöneticiler ve işçiler katıldı.
Tören işçilerinin ellerindeki MPT-76 tüfekleriyle sık sık havaya ateş açmaları ve bölücü örgütü PKK aleyhinde slogan atmalarıyla başladı. Burada konuşan Vali Haktankaçmaz, “Millet olarak kenetlendiğimiz milli duygularımızın kabardığı bir dönemden geçiyoruz. Afrin'de kahraman güvenlik güçlerimiz ülkemizin, devletimizin milletimizin bizlerin güvenliği için orada kahramanca terör örgütlerine karşı çarpışıyorlar. 80 milyonun her bir ferdi farklı farklı kulvarlarda, farklı şekillerde ve oradaki mücadeleye destek oluyor. Kimisi yaşlı annelerimiz, ninelerimiz hocalarımız duaları ile destek oluyorlar. Bugün MKE Silah Fabrikası olarak orada çarpışan kahramanların en büyük yardımcısı gurur kaynağı üretilen Milli Piyade Silahlarımızın teslim töreni için buradayız” dedi.
Silah Fabrikası Müdürü Oçakcıoğlu da, bugüne kadarMPT-76 tüfeğinden Mehmetçik için toplam 11 bin adet silah gönderildiğini ve Mart ayı içinde de 5 bin adet daha gönderileceğini söyledi.
Daha sonra işçiler MPT-76 silahları ile havaya ateş açtı ve duaların ardından TIR’lara yüklenen 4 bin 500 adet MPT-76 tüfeği Afrin’e gitmek üzere yola çıktı.

FOTOĞRAFLI

Afrin'deki Mehmetçiğe 4 bin 500 adet MPT-76 tüfeği gönderildiAfrin'deki Mehmetçiğe 4 bin 500 adet MPT-76 tüfeği gönderildiAfrin'deki Mehmetçiğe 4 bin 500 adet MPT-76 tüfeği gönderildiAfrin'deki Mehmetçiğe 4 bin 500 adet MPT-76 tüfeği gönderildi

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