Afrin'deki Mehmetçik'e 81 ilden gönülden destek

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'ın Derekarabağ köyünde Türkçe öğretmeni Süleyman Sakcı'nın öncülüğünde başlatılan "81 ilden 81 gönülden Afrin'e mesaj var" projesi kapsamında sosyal medya üzerinden bir araya gelen öğretmen ve öğrenciler, duygularını aktardıkları video ile Mehmetçiklere "81 şehir, 80 milyonla yanınızdayız" mesajı verdi.
Edirne'den Kars'a, bütün illerin destek verdiği proje kapsamında, simge olmuş mekanlarda çekilen videoda öğrenciler seslendirdikleri duygu dolu metinlerle, tüm Türkiye'nin Afrin'de görev yapan askerlerin yanında olduklarını anlattı.
Çekimleri, Türk askerinin Afrin'in merkezine girdiği gün tamamlanan video, bölgedeki Mehmetçiklere izlettirilmek üzere yetkililere teslim edildi.
Derekarabağ Ortaokulu Türkçe öğretmeni Süleyman Sakcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 Şubat'ta 11 askerin şehit olmasından çok etkilenerek, böyle bir çalışma yapmaya karar verdiğini söyledi.
Afrin'de çok zor şartlarda görev yapan askerlere, Türk halkının daima yanlarında olduğunu göstermek istediğini belirten Sakcı, "Afrin'de çamurlu postallarıyla görev yapan askerlerimize desteğimizi, 81 ilden 81 görüntülü mesaj ile göndermek istedik." dedi.
- "81 şehrin tamamına ulaşmış olduk"
Bu fikri sosyal medya platformlarında dile getirdiğini anlatan Sakcı, şöyle devam etti:
"Bir anda inanılmaz destek geldi. Yakın arkadaşlarım, öğretmenler, bizi sosyal medyada takip edenler derken, büyük bir etkileşim oldu. Güzel arkadaşlıklar oluştu. Bir aya yakın sürede 81 şehrin tamamına ulaşmış olduk. Daha sonrada cep telefonunda bir grup kurup ayrıntıları paylaştım. 81 ildeki arkadaşlara ayrı ayrı söyleyecekleri sözleri, nasıl çekileceğini aktardım. Arkadaşlarım da sağ olsunlar yardımcı oldular. Görüntü montajından anlayan arkadaşlardan teknik ekip oluşturduk. Herkes elinden geleni yaptı, özveriyle çalıştı."
- Mehmetçik Afrin'e girdiği gün tamamlandı
Sakcı, projeyi Zeytin Dalı Harekatı sona ermeden tamamlamak istediklerini dile getirerek şunları kaydetti:
"Mehmetçik Afrin merkezine 18 Mart'ta girdiği gün biz de çalışmamızı tamamladık. Böyle bir güzelliği de oldu bu işin. Önce oradaki askerlerimiz izlesin diye bugüne kadar videoyu sosyal medyada paylaşmadık. Videoyu, bölgedeki askerlerimize ulaştırmak üzere yetkililere teslim ettik. Ayrıca, sadece bölgedeki askerlerimiz değil, ülkenin her tarafında görev yapan askerimiz, polisimiz izlesin istedik. Proje devam ederken, 81 şehre de ulaşmak, her biri için ayrı metin yazmak oldukça zor oldu. Ama ortaya gerçekten güzel bir çalışma çıktı."
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