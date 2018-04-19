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Afrin'deki Mehmetçiklerin çocukları Pamukkale'de balon turu yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 19:17 | Son Güncelleme

Afrin'deki Mehmetçiklerin çocukları Pamukkale'de balon turu yaptı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, 11. Komando Tugay Komutanlığından Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlerin çocukları ve eşleri için Pamukkale'de balon uçuşu düzenlendi.

Denizli Valiliği koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 98. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiklerin çocukları ve eşleri için Pamukkale'de balon turu düzenledi.

Denizli Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'de görev yapan, 11. Komando Tugayında görevli personelin eş ve çocuklarına yönelik moral ve motivasyonlarının yüksek tutulması amacıyla Pamukkale'de balon uçuş etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Askerlerin vatan nöbetinde doğan güneşi karşılarken, eşlerinin ve çocuklarının da Pamukkale semalarında doğan güneşi karşıladıklarını ifade eden Oğuz, şunları söyledi:

"Lütfi Ege Ortaokulu ile 100. Yıl Mehmetçik Ortaokulu öğrencileri, anneleri ile hayatlarında ilk kez balonla uçmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadı. Turizm cenneti Pamukkale'mizi ve Hierapolis'i gökyüzünden izleme fırsatları oldu. 100. Yıl Mehmetçik Ortaokulunda çocukları öğrenim gören balon firması sahibi ailemiz, asker çocuklarının baba özlemlerini bir an da olsa unutturabilmek ve sevindirebilmek adına böyle güzel bir organizasyonu gerçekleştirdi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum."

Sabahın ilk ışıkları ile başlayan ve yaklaşık 45 dakika süren balon gezisine 73 öğrenci ve anneleri katıldı.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Hakkı Ünal, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Başgün, Şube Müdürü Mustafa Vural, 100. Mehmetçik Ortaokulu Müdürü Ömer Dikbaş, Denizli Merkez Komutanı Piyade Albay Bilal Öztürk de eşlik etti.

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