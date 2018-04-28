Afrin'deki okullar için öğrenciler seferber oldu

Yaptıkları sıraların yanı sıra kürsü ve yazı tahtaların en kısa sürede Afrin'e ulaşmasını istediklerini dile getiren Andırın, "Kendimi çok mutlu hissediyorum. Bu anlamda çalışmaktan mutluyum. Mehmetçik, Müslüman kardeşlerimiz için ve bizim için mücadele ettiler bizler de aynı mücadeleyi burada verdik. Sıralar umarım kısa sürede ellerine ulaşacaktır. Kendilerine başarılar diliyorum." dedi.

Derslerden sonra atölyede görev alan öğrencilerin baştan sona yenilediği atıl durumdaki 120 sıra ile 5 kürsü ve 5 yazı tahtası, Afrin'deki çocukların kullanması için kamyonlara yüklenerek bölgeye gönderildi.

OSMANİYE (AA) - ÜMİT KAHRIMAN - Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı sonrası terörden arındırılan Suriye'nin Afrin bölgesinde, eğitim öğretime hazır hale getirilmeye çalışılan okulların ihtiyacı sıraları karşılamak için Osmaniye'deki öğrenciler seferber oldu.

Merkan Karagüllü de Afrin'de Mehmetçik'in canı pahasına mücadele verdiğini, bölgenin yeniden ayağa kaldırılmasına katkı sundukları için gururlu olduklarını anlattı.

- "Öğrencilerimiz büyük çaba gösterdiler"

Bölüm teknisyeni Vedat Kılıç ise tüm okul olarak Afrin'deki öğrenciler için seferber olduklarını ifade etti.

Öğrencilerin çalışma azminin kendisini mutlu ettiğini belirten Kılıç, şöyle konuştu:

"Kent merkezindeki okullarımızdan topladığımız, kullanılmayan sıraları atölyemizde çalışarak, tadilatını yaparak, öğrencilerimizin gayretiyle Suriye'deki Müslüman kardeşlerimize gönderdik. Burada öğrencilerimiz büyük çaba gösterdiler. Mehmetçik Afrin'de bizim için mücadele verirken biz de oradaki Müslümanlar için katkıda bulunmak istedik."

Kılıç, Afrin'e 75 tekli ve 45 çiftli sıra ile beşer kürsü ve yazı tahtasını gönderdiklerini, bölgeye katkı sağlamak için çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

