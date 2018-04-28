HABER

Afrin'deki okullar için öğrenciler seferber oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 11:25 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı sonrası terörden arındırılan Suriye'nin Afrin bölgesinde, eğitim öğretime hazır hale getirilmeye çalışılan okullar için Osmaniye'deki meslek lisesi öğrencileri atıl durumdaki 120 sıra ile beşer kürsü ve yazı tahtasını yeniledi - Meslek lisesi öğrencilerinden Andırın: - "Mehmetçik, Müslüman kardeşlerimiz ve bizim için mücadele etti, bizler de aynı mücadeleyi burada verdik. Sıralar umarım kısa sürede ellerine ulaşacaktır"

OSMANİYE (AA) - ÜMİT KAHRIMAN - Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı sonrası terörden arındırılan Suriye'nin Afrin bölgesinde, eğitim öğretime hazır hale getirilmeye çalışılan okulların ihtiyacı sıraları karşılamak için Osmaniye'deki öğrenciler seferber oldu.

Osmaniye Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya İç Mekan Tasarım Bölümü öğrencileri, Afrin'deki okulların sıra ihtiyaçlarına katkıda bulunmak amacıyla 3 hafta boyunca okul atölyesinde çalıştı.

Derslerden sonra atölyede görev alan öğrencilerin baştan sona yenilediği atıl durumdaki 120 sıra ile 5 kürsü ve 5 yazı tahtası, Afrin'deki çocukların kullanması için kamyonlara yüklenerek bölgeye gönderildi.

Bölüm öğrencilerinden Arif Andırın, AA muhabirine, Afrin'deki okulların eksiklerinin tamamlanması için arkadaşlarıyla çalıştıklarını söyledi.

Yaptıkları sıraların yanı sıra kürsü ve yazı tahtaların en kısa sürede Afrin'e ulaşmasını istediklerini dile getiren Andırın, "Kendimi çok mutlu hissediyorum. Bu anlamda çalışmaktan mutluyum. Mehmetçik, Müslüman kardeşlerimiz için ve bizim için mücadele ettiler bizler de aynı mücadeleyi burada verdik. Sıralar umarım kısa sürede ellerine ulaşacaktır. Kendilerine başarılar diliyorum." dedi.

Merkan Karagüllü de Afrin'de Mehmetçik'in canı pahasına mücadele verdiğini, bölgenin yeniden ayağa kaldırılmasına katkı sundukları için gururlu olduklarını anlattı.

- "Öğrencilerimiz büyük çaba gösterdiler"

Bölüm teknisyeni Vedat Kılıç ise tüm okul olarak Afrin'deki öğrenciler için seferber olduklarını ifade etti.

Öğrencilerin çalışma azminin kendisini mutlu ettiğini belirten Kılıç, şöyle konuştu:

"Kent merkezindeki okullarımızdan topladığımız, kullanılmayan sıraları atölyemizde çalışarak, tadilatını yaparak, öğrencilerimizin gayretiyle Suriye'deki Müslüman kardeşlerimize gönderdik. Burada öğrencilerimiz büyük çaba gösterdiler. Mehmetçik Afrin'de bizim için mücadele verirken biz de oradaki Müslümanlar için katkıda bulunmak istedik."

Kılıç, Afrin'e 75 tekli ve 45 çiftli sıra ile beşer kürsü ve yazı tahtasını gönderdiklerini, bölgeye katkı sağlamak için çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

HDP'li isimden çok konuşulacak açıklama! Erdoğan'ın sözlerini hatırlattıHDP'li isimden çok konuşulacak açıklama! Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı
Marulun içinden çıkan yaratık sosyal medyayı karıştırdıMarulun içinden çıkan yaratık sosyal medyayı karıştırdı
HDP'nin anketinden o isim çıktıHDP'nin anketinden o isim çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrin Osmaniye Sıra Zeytin Dalı Harekatı

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Yılmaz Özdil: Artık hepimiz biliyoruz ki AK Parti dönemi bitmiştir

Yılmaz Özdil: Artık hepimiz biliyoruz ki AK Parti dönemi bitmiştir

İlginizi Çekebilir

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin kahramanı Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan, trafik kazasında hayatını kaybetti

Afrin kahramanı Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan, trafik kazasında hayatını kaybetti

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Adana'da çaldığı bisikleti çaldıran kişi polise şikayetçi oldu

Adana'da çaldığı bisikleti çaldıran kişi polise şikayetçi oldu

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Sayısal Loto sonuçları 28 Nisan - Milli Piyango Sayısal Loto 1120. hafta sonuçları sorgula!

Sayısal Loto sonuçları 28 Nisan - Milli Piyango Sayısal Loto 1120. hafta sonuçları sorgula!

Son dakika! İstanbul'da FETÖ operasyonu: 63 kişi gözaltında...

Son dakika! İstanbul'da FETÖ operasyonu: 63 kişi gözaltında...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.