Afrin'deki saldırıları YPG/PKK uzantısı grup üstlendi

ANKARA (AA) - Terör örgütü YPG/PKK yanlısı Afrin Şahinleri isimli grup, Afrin'deki bombalı araç saldırılarını kendilerinin yaptığını duyurdu.

Afrin'de öğle saatlerinde meydana gelen iki bombalı araç saldırısını, Afrin Şahinleri isimli grup üstlendi.

Grup sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Devam edecek. Daha çok sürprizler olacak. Çok güzel bir şey (Patlama anından) kaydedildi. Uygun bir zamanda yayınlanacak. Hiç kimseye acımayacağız." ifadelerini kullandı.

Bu arada yerel kaynaklar, patlamalarda ölenlerin sayısının 6'dan 10'a çıktığını bildirdi.

Afrin Şahinleri, YPG/PKK'nın hücre örgütü olarak biliniyor.

