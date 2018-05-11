Afrin'den dönen özel harekatçılar için karşılama töreni

ESKİŞEHİR (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'deki görevlerini tamamlayan 22 özel harekat personeli, Eskişehir'de aileleri tarafından karşılandı.
Eskişehir merkez Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen karşılama törenine özel harekatçıların ailelerinin yanı sıra Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Tütüncü, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, emniyet şube müdürleri ve meslektaşları katıldı.
Afrin'den dönen özel harekat personeli, tören alanında bekleyen uzun süredir görmedikleri ailelerine sarılarak hasret giderdi.
Daha sonra özel harekat polisleri için kurban kesilip dua edildi.
- Bölgedeki görevlerini tamamlayan 22 özel harekat personeli aileleri ve meslektaşları tarafından karşılandı
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