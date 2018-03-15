Afrin’den Efeler Belediyesi’ne selam

Afrin’de kahramanlık destanı yazan kahraman mehmetçikten Efeler Belediyesi’ne selam geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Suriye’nin Afrin bölgesinde bölücü terör örgütlerini etkisiz hale getirmek için başlatılan ’Zeytin Dalı Harekatı’ tüm hızıyla sürüyor. Harekatta görev yapan Piyade Komando Uzman Çavuş Serhan Topçuoğlu, bir köyde teröristlerin elinden aldıkları evin duvarına Efeler Belediyesi’nin adını yazdı. Duvara ’Afrin’den, Efeler Belediyesi’ne selamlar’ yazan Topcuoğlu Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan başta olmak üzere tüm belediye personeline selam gönderdi.

EFAK’ı da unutmadı

Piyade Komando Uzman Çavuş Topçuoğlu, Efeler Belediyesi bünyesinde geçtiğimiz aylarda savaşta, afetlerde, büyük yangınlarda ve önemli kazalarda; arama, kurtarma, ilk yardım ve sosyal yardım hizmetlerini imkanlar ölçüsünde yapmak üzere kurulan Efeler Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi’ni de (EFAK) unutmadı. Serhan Topçuğlu evin başka bir duvarına ’Afrİn’den EFAK’a selamlar’ yazarak ağabeyi Gökhan Topçuoğlu’nda aralarında yer aldığı EFAK üyelerine görevlerinde kolaylıklar diledi.