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Afrin’den Efeler Belediyesi’ne selam

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 11:22 | Son Güncelleme

Afrin’de kahramanlık destanı yazan kahraman mehmetçikten Efeler Belediyesi’ne selam geldi.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Suriye’nin Afrin bölgesinde bölücü terör örgütlerini etkisiz hale getirmek için başlatılan ’Zeytin Dalı Harekatı’ tüm hızıyla sürüyor.

Afrin’den Efeler Belediyesi’ne selam

Afrin’de kahramanlık destanı yazan kahraman mehmetçikten Efeler Belediyesi’ne selam geldi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Suriye’nin Afrin bölgesinde bölücü terör örgütlerini etkisiz hale getirmek için başlatılan ’Zeytin Dalı Harekatı’ tüm hızıyla sürüyor. Harekatta görev yapan Piyade Komando Uzman Çavuş Serhan Topçuoğlu, bir köyde teröristlerin elinden aldıkları evin duvarına Efeler Belediyesi’nin adını yazdı. Duvara ’Afrin’den, Efeler Belediyesi’ne selamlar’ yazan Topcuoğlu Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan başta olmak üzere tüm belediye personeline selam gönderdi.
EFAK’ı da unutmadı
Piyade Komando Uzman Çavuş Topçuoğlu, Efeler Belediyesi bünyesinde geçtiğimiz aylarda savaşta, afetlerde, büyük yangınlarda ve önemli kazalarda; arama, kurtarma, ilk yardım ve sosyal yardım hizmetlerini imkanlar ölçüsünde yapmak üzere kurulan Efeler Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi’ni de (EFAK) unutmadı. Serhan Topçuğlu evin başka bir duvarına ’Afrİn’den EFAK’a selamlar’ yazarak ağabeyi Gökhan Topçuoğlu’nda aralarında yer aldığı EFAK üyelerine görevlerinde kolaylıklar diledi.

Afrin’den Efeler Belediyesi’ne selam

Afrin’den Efeler Belediyesi’ne selam

Afrin’den Efeler Belediyesi’ne selam

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