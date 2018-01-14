Afrin'den Hatay Hudut Karakoluna taciz ateşi

Hatay’ın Hassa ilçesindeki Suriye sınırında bulunan Gökhan Hudut Karakoluna Afrin bölgesinde bulunan PYD/YPG terör örgütü tarafından taciz ateşi açıldı.
Karakola açılan taciz ateşinde herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı ifade edildi.
Açılan ateşe misli ile karşılık verildiği kaydedildi.
(İHA)
Son dakika! Trabzon Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı
ABD'de balistik füze saldırısı paniği! Telefonlara uyarı mesajı geldi
Menbiç'te halk terör PKK'ya karşı ayaklandı
Marmaris doluya teslim oldu!
Sivas'tan Erzurum'a çağrı: Komşu duy sesimizi, biz hazırız
Sınırda hareketli dakikalar! Erdoğan operasyon sinyali vermişti
Bakan Kurtulmuş'tan olay Abdullah Gül yorumu
Bekir Bozdağ, ceketini vatandaşa hediye etti
Bu kuşlar ormanları bilerek yakıyor
Ülke açlıktan kırılıyor, bakın o ne yapıyor
Okuyucu Yorumları 1 yorum