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Afrin'den Hatay Hudut Karakoluna taciz ateşi

GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 01:20 | Son Güncelleme 3 dakika önce

Suriye sınırında bulunan Gökhan Hudut Karakoluna Afrin bölgesinden ateş açıldı.

Afrin'den Hatay Hudut Karakoluna taciz ateşi

Hatay’ın Hassa ilçesindeki Suriye sınırında bulunan Gökhan Hudut Karakoluna Afrin bölgesinde bulunan PYD/YPG terör örgütü tarafından taciz ateşi açıldı.

Karakola açılan taciz ateşinde herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı ifade edildi.
Açılan ateşe misli ile karşılık verildiği kaydedildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
hatay Afrin taciz eteşi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu senaryoları yazıyorlar sırf afrine girmek için. kardeşim askerim polisim ölmesin başka ülkenin topraklarında bizim kanımız akmasın. savaşa girmek istiyorlarsa kendileri ve çocukları önden buyursun
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