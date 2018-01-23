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Afrin'den sıcak saatler! Sosyal medyadan paylaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 10:25 | Son Güncelleme 6 saat önce

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtında YPG'li teröristlerle girilen çatışma an be an görüntülendi. Görüntülerde teröristleri vuran askerlerin her atış sonrası verdiği tepkiler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Zeytin Dalı Harekatı'ndan çok çarpıcı görüntüler geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde PKK/YPG'li teröristlerin etkisiz hale getirildiği anlar yer alıyor. Askerlerin operasyon anında yaşadığı heyecan dolu dakikalar ise dikkat çekti.

Görüntülerde bir asker teröristlerin bulunduğu noktayı tarif ederken yapılan her atış sonrasında "İşte bu, çok güzel, şimdi sol tarafına bir atış daha... koçum benim..." gibi sözler söyleyerek namlunun başındaki askeri motive etti.

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TSK Suriye PKK PYD Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bizimdir Zafer.. Allahuekber..
@rewollver ulan 2 arap gördün hemen araplaştın. Zafer bizimdir tabi. Ama arap sloganlarıyla değil.
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