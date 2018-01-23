Afrin'den sıcak saatler! Sosyal medyadan paylaşıldı

Zeytin Dalı Harekatı'ndan çok çarpıcı görüntüler geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde PKK/YPG'li teröristlerin etkisiz hale getirildiği anlar yer alıyor. Askerlerin operasyon anında yaşadığı heyecan dolu dakikalar ise dikkat çekti.
Görüntülerde bir asker teröristlerin bulunduğu noktayı tarif ederken yapılan her atış sonrasında "İşte bu, çok güzel, şimdi sol tarafına bir atış daha... koçum benim..." gibi sözler söyleyerek namlunun başındaki askeri motive etti.
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