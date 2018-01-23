Afrin'den sonra hedef orası! Abdulkadir Selvi açıkladı

Köşesinde Afrin operasyonuyla ilgili son durumu aktaran Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Afrin'nin terör örgütlerinden temizlendikten sonra Cerablus ve El Bab’da olduğu gibi, bölgede bir özgürleştirme süreci başlayacağını belirtti. Operasyonun ardından Afrin'de Türkiye destekli yerel yönetimlerin oluşturulacağını belirten Selvi, Afrin'den sonraki hedefi de köşesinde paylaştı.

İşte Selvi'nin yazısından önemli ayrıntılar:

Afrin bittikten sonra sıra Münbiç’e gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin operasyonunu Münbiç takip edecek demişti. Ankara’da planlamalar o yönde yapılıyor. Başbakan Binali Yıldırım operasyonla ilgili bilgi verdiği muhalefet liderlerine, "Münbiç’e operasyon yapmakta kararlıyız. Eğer Münbiç’e operasyon yapmazsak, Cerablus, El Bab ve Afrin’de yaptıklarımız tehlikeye girer” diye bilgi veriyor. Ankara, Amerikan varlığı nedeniyle Münbiç operasyonunun kolay olmayacağının farkında ama kararlı.

Bu arada Afrin operasyonu ile birlikte Suriye masasındaki kartların yeniden karıldığı anlaşılıyor. Afrin üzerinden yapılan stratejik okumaları yansıtmak istiyorum.

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