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Afrin’e destek için giden UMKE ekibine başarı belgesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 08:59 | Son Güncelleme

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’de gerçekleştirilen ‘Zeytin Dalı’ harekâtı sırasında gönüllü olarak yer alan 1.Bölge UMKE sağlık ekibine başarı belgesi verdi.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırları içerisinde yürütülmekte olan "Zeytin Dalı" sınır ötesi harekâtına destek olmak amacıyla gönüllü olarak 15 Mart - 03 Nisan 2018 tarihleri arasında 20 gün süre ile Erzincan dan Afrin’e göreve giden 10 kişilik 1.Bölge UMKE ekibine Vali Ali Arslantaş tarafından başarı belgesi verildi.Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen sertifika törenine, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, İl Sağlık Müdürü Dr.

Afrin’e destek için giden UMKE ekibine başarı belgesi

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’de gerçekleştirilen ‘Zeytin Dalı’ harekâtı sırasında gönüllü olarak yer alan 1.Bölge UMKE sağlık ekibine başarı belgesi verdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırları içerisinde yürütülmekte olan "Zeytin Dalı" sınır ötesi harekâtına destek olmak amacıyla gönüllü olarak 15 Mart - 03 Nisan 2018 tarihleri arasında 20 gün süre ile Erzincan dan Afrin’e göreve giden 10 kişilik 1.Bölge UMKE ekibine Vali Ali Arslantaş tarafından başarı belgesi verildi.
Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen sertifika törenine, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erkan Hirik, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vahdet Gül, Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Babürşah Taşlı ve 1.Bölge UMKE ekibi katıldı.

Afrin’e destek için giden UMKE ekibine başarı belgesi

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