HABER

Afrin'e destek ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 19:29 | Son Güncelleme

Emekli Polis Özel Harekatçılar Derneği üyeleri ve şehit aileleri, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi’i ziyaret etti

GAZİANTEP (AA) - Emekli Polis Özel Harekatçılar Derneği üyeleri ve şehit aileleri, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi’ni ziyaret etti.

Dernek üyeleri ve şehit aileleri, Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen (TSK) Zeytin Dalı Harekatı'na destek için İslahiye'deki İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi’ne geldi.

Seyahat ettikleri otobüsün üzerine şehitlerin fotoğraflarını asan dernek üyeleri ve şehit aileleri, Kilis’te gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından Polis Özel Harekatı ile Jandarma Özel Harekatı personelleri ve güvenlik korucularının konuşlandığı İslahiye ilçesindeki Müşterek Görev Merkezi’nde 7 kurban keserek dua etti.

İhtiyaç duyulduğu takdirde emekli özel harekatçılar olarak göreve hazır olduklarını belirten emekli özel harekat polisi Hüseyin Ünlü, güvenlik güçlerine destek olmak üzere özel harekatçılar ve şehit aileleri ve gazilerden oluşan 153 kişilik grupla ziyarete geldiklerini söyledi.

2012 yılında Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Şeker'in kız kardeşi Hatice Şeker de gazetecilere yaptığı açıklamada, askere ve polise destek ve moral vermek için geldiklerini söyledi.

2000 yılında Şırnak’ta görev yaparken yaralanarak gazi olan polis memuru Yavuz Aksu da vatanın birliği ve bütünlüğü için mücadele veren güvenlik güçlerine moral desteğinde bulunmak için geldiklerini ifade etti.

İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi’ne yurdun her yerinden ziyaretler devam ederken dernek üyeleri, şehit aileleri ve gaziler daha sonra Hatay'a geçti.

Çavuşoğlu canlı yayında gazeteciyi fırçaladıÇavuşoğlu canlı yayında gazeteciyi fırçaladı
Reuters duyurdu: TSK, Afrin'i kuşattı!Reuters duyurdu: TSK, Afrin'i kuşattı!
Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladıSon dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emekli Özel Harekatçılar ve Şehit aileleri islahiye İslahiye İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi Zeytin Dalı Harekatı

En Çok Okunan Haberler

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Akit TV yorumcusu Ali Tarakçı'dan olay sözler: AK Parti içinde Erdoğan'dan rahatsız olanlar var!

Akit TV yorumcusu Ali Tarakçı'dan olay sözler: AK Parti içinde Erdoğan'dan rahatsız olanlar var!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Stephen Hawking için ‘İstanbul’ önerisi

Stephen Hawking için ‘İstanbul’ önerisi

İstanbullular yarın bu yollara dikkat! | İstanbul'da yarın hangi yollar kapalı olacak?

İstanbullular yarın bu yollara dikkat! | İstanbul'da yarın hangi yollar kapalı olacak?

Bakan Yılmaz'dan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklama

Bakan Yılmaz'dan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklama

ABD Büyükelçiliğine saldıracaklardı: Tutuklandılar

ABD Büyükelçiliğine saldıracaklardı: Tutuklandılar

Cumhuriyet davasında flaş gelişme: Atalay'a ret

Cumhuriyet davasında flaş gelişme: Atalay'a ret

Kuzey Irak’ta PKK'nın terör kamplarına büyük darbe!

Kuzey Irak’ta PKK'nın terör kamplarına büyük darbe!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.