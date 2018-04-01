Afrin'e gıda ve hijyen malzemesi yardımı

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince Afrin'de gıda ve hijyen malzemeleri dağıtıldı.

TSK'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Afrin'de, Türk Silahlı Kuvvetleri ile koordineli olarak AFAD ekipleri tarafından Mağaracık köyünde 108, Aranda köyünde 35 aileye gıda ve hijyen malzemesi yardımı yapıldığı belirtildi.