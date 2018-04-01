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Afrin'e gıda ve hijyen malzemesi yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 16:24 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri ile koordineli olarak AFAD tarafından, Afrin'de gıda ve hijyen malzemeleri dağıtıldı

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince Afrin'de gıda ve hijyen malzemeleri dağıtıldı.

TSK'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Afrin'de, Türk Silahlı Kuvvetleri ile koordineli olarak AFAD ekipleri tarafından Mağaracık köyünde 108, Aranda köyünde 35 aileye gıda ve hijyen malzemesi yardımı yapıldığı belirtildi.

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