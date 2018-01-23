Afrin'e giden askerden duygulandıran veda: Düğüne gidiyoruz biz!

Afrin'de çatışma bölgesine giden askerler askeri araçlara binerken, yoldan geçen araçların sürücüleri korna çaldı. Bazı vatandaşlar bayrak açarken bazıları da alkışlarla askerleri uğurladı.

Operasyon bölgesine giden bir asker, "Düğüne gidiyoruz biz" demesi çevrede bulunanları duygulandırdı. Helallik alan askerler, birbirlerine ve komutanlarına sarıldı. Askerlerin araçlara binmesinden sonra, araçlar Afrin'e doğru hareket etti.

"GEREKİRSE BİZİM ELİMİZE DE SİLAH VERSİNLER"

Kilis'te Gülbaba Hudut Karakolu'nun bulunduğu Gülbaba köyünde yaşayan vatandaşlar, YPG'li teröristlerin saldırı ihtimaline karşı köyün boşaltıldığı yönündeki iddialara cevap verdi. Operasyona ve Mehmetçiğe tam destek verdiklerini belirten köylüler evlerinde olduklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın sonuna kadar arkasındayız. Gerekirse bizim elimize de silah versinler, biz de gider yanlarında çatışırız. Bazı basın yayın organlarında köyün boşaltıldığı iddiaları var. Biz köyümüzdeyiz hiç bir yere gitmiyoruz" dedi. Köylüler, Afrin operasyonuyla ilgili gelişmeleri medyadan takip ediyor.