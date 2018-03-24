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Afrin’e giren Mehmetçiğe destek için araç konvoyu düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 18:53 | Son Güncelleme

Bilecik’te bir otomobil markası tutkunları Türk askerin Afrin’e girmesinin ardından bu mutluluğu konvoy yaparak kutladılar.Bilecik’te sosyal medya üzerinden örgütlenen 35 kişi, aileleriyle birlikte bugün öğleden sonra Bilecik 1.

Afrin’e giren Mehmetçiğe destek için araç konvoyu düzenlendi

Bilecik’te bir otomobil markası tutkunları Türk askerin Afrin’e girmesinin ardından bu mutluluğu konvoy yaparak kutladılar.
Bilecik’te sosyal medya üzerinden örgütlenen 35 kişi, aileleriyle birlikte bugün öğleden sonra Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesinde toplandı. Yaklaşık 35 aracın katıldığı etkinlikte tüm araçlar Türk bayrağı ile donatıldı. Burada grup adına açıklama yapan emekli öğretmen İlhami Önder, bugün Afrin’deki Mehmetçiğe destek olmak amacıyla bir araya geldiklerini anlatarak, "Bugün burada birçoğumuz birbirimizi tanımadan, herhangi bir yakınlığımız olmadan bir birliktelik için toplandık. Aramızda birçok siyasi, ekonomik kültürel farkı olan arkadaşlarımız var. Ama söz konusu amaç şanlı, şerefli şu bayraklar altında özgürce birlikte olmak. Vatan, bayrak cumhuriyet ve özgürlük söz konusu olunca bizi hiçbir güç ayıramaz. Hepimiz biliyoruz. Bu vatan Çanakkale, Sakarya, Dumlupınar, Erzurum, Serhat Kars, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve ülkenin tümünde istiklal mücadelesi vermiş şehitlerimizin kanıyla sulanmıştır. İşte Suriye, işte Irak, işte Afrin. İslam ülkeleri acınacak durumda sömürülüyor. Burada ülke içinde, Irak’ta, Suriye’de ve çeşitli bölgelerde şehit olan gazi olan mağdur olan askerimiz, polisimiz ve vatandaşlarımız için varız. Bize dokunulduğunda bu milletin nasıl birlik ve beraberlik içinde olabileceğimizi göstermek için buradayız. Ama bu ülke ilelebet özgür bağımsız, inançlı ve imanlı kalacaktır. Bu bayrak hep dalgalanacaktır" dedi.
Konuşmanın ardından araçlar, Küçük Sanayi Rampasından çarşı içine, buradan Karayolları Kavşağından dönerek konvoyu Şeyh Edebali Türbesinde sona erdirdiler.

Afrin’e giren Mehmetçiğe destek için araç konvoyu düzenlendi

Afrin’e giren Mehmetçiğe destek için araç konvoyu düzenlendi

Afrin’e giren Mehmetçiğe destek için araç konvoyu düzenlendi

Afrin’e giren Mehmetçiğe destek için araç konvoyu düzenlendi

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