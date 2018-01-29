Afrin'e gitmek için CİMER'e mektup yazan doktor: İki Mehmetçiğin yarasını sarsam benim için mutluluk

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - AFRİN'deki 'Zeytin Dalı' harekatında gönüllü görev almak için CİMER'e mektup yazan Dr. Dursun Bostancı, "Orada iki Mehmetçiğin yarasını sarsam benim için çok büyük mutluluk olur" dedi.

Adapazarı'nda emekli olduktan sonra özel bir hastanede çalışmaya başlayan Genel Cerrahi Uzmanı 68 yaşındaki Op. Dr. Dursun Bostancı, 'Zeytin Dalı' harekatı sonrasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) harekata gönüllü katılmak istediğini belirten bir mektup yazdı. Konuyla ilgili sosyal medyada paylaşım yapan Dr. Bostancı'ya, Afrin'de görev yapan askerler tank atışı yaparak teşekkür etti. Mehmetçik tank atışı yapılırken 'Bu onurlu hareket için size minnettarız' ifadelerini kullandıkları videoyu sosyal medyada paylaştı.

'İHTİYAÇ DUYULAN HER YERE GİDECEĞİM'

17 Ağustos 1999'deki depremde enkaz altından çıktığında kendisine ihtiyaç duyulan her yere yardıma gitmek için bir söz verdiğini belirten Dr. Bostancı, "Aile olarak biz iki büyük olay yaşadık. Bunlardan birisi 17 Ağustos depremiydi. İkincisi de 2010 yılında diş hekimi kızımı kaybettim. Enkazdan çıktıktan sonra kendi kendime bir söz verdim ben. Dedim ki bundan sonra bana dünyanın neresinde ihtiyacı olan olursa ben orada olmalıyım diye söz verdim. Bundan önceki doğudaki olaylarda da ben CİMER'e yazı yazdım, 4 kez. Türk Kızılayı'nda çalıştım, Kızılay Başkanlığına yazı yazdım. Yeryüzü doktorlarına üyeyim, onlara da yazı yazdım. 'Benden istifade edin, bir şeyler yapmak istiyorum' dedim. Şu ana kadar bana herhangi bir cevap gelmemişti. Bu son olaylardan sonra inanılmaz duygulandım. Bu duygularımı paylaşmak için Cumhurbaşkanı'na mail atarak görev almak istediğimi söyledim. Bunu da sosyal medya hesabımda paylaştım. Sınırdaki Mehmetçiğimizden bana gelen o videolar inanılmaz duygulandırdı. Bundan sonra da bana ithiyaç duyulduğunda asla bir maddi beklentim olmadan her zaman hazır olduğumu buradan bir kez daha ifade etmek isterim" dedi.