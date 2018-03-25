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Afrin'e Kızılcahamam dağ suyu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 15:43 | Son Güncelleme

Kızılcahamam Kızılcaören Köyü Yardımlaşma Derneği tarafından bir tır su ve maden suyu, Afrin'e gönderildi - Dernek üyeleri, komando birliğinde kurban keserek operasyondaki askerlere dua etti

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev yapan askerler ile Afrin'de terörden arındırılan bölgelerde yaşayan halka Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinden, Kızılcaören Köyü Yardımlaşma Derneği tarafından bir tır su ve maden suyu gönderildi.

Kızılcahamam'dan getirilen su ve maden suları, Mehmetçik'e ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Türk Kızılayı yetkililerine teslim edildi. Su ve maden suları, buradan da Afrin'e sevk edildi.

Grup adına AA muhabirine açıklamada bulunan Ali Kurt, Zeytin Dalı Harekatı'na ve Mehmetçik'e destek olmak üzere Hatay'a geldiklerini söyledi.

Burada "Gönül suyu" kampanyası kapsamında hazırlanan yardımları Türk Kızılayına teslim ettiklerini belirten Kurt, askerlere başarılar diledi.

Daha sonra grup, komando birliğindeki askerleri ziyareti etti. Ziyarette kurban kesildi, Kur'an-ı Kerim okundu ve askerler için dua edildi.

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Afrin Cilvegözü Sınır Kapısı hatay Kızılcahamam Su yardım

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