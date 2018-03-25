Afrin'e Kızılcahamam dağ suyu

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev yapan askerler ile Afrin'de terörden arındırılan bölgelerde yaşayan halka Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinden, Kızılcaören Köyü Yardımlaşma Derneği tarafından bir tır su ve maden suyu gönderildi.
Kızılcahamam'dan getirilen su ve maden suları, Mehmetçik'e ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Türk Kızılayı yetkililerine teslim edildi. Su ve maden suları, buradan da Afrin'e sevk edildi.
Grup adına AA muhabirine açıklamada bulunan Ali Kurt, Zeytin Dalı Harekatı'na ve Mehmetçik'e destek olmak üzere Hatay'a geldiklerini söyledi.
Burada "Gönül suyu" kampanyası kapsamında hazırlanan yardımları Türk Kızılayına teslim ettiklerini belirten Kurt, askerlere başarılar diledi.
Daha sonra grup, komando birliğindeki askerleri ziyareti etti. Ziyarette kurban kesildi, Kur'an-ı Kerim okundu ve askerler için dua edildi.
Tapınak Şövalyeleri gizemi: 15 ceset bulundu
Kargo şoförü 1 milyonluk kargo ile ortadan kayboldu
SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır
Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!
Feci ölüm! Vatandaşlar seferber oldu ama...
Dünya diken üstünde! Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle
AK Partili vekilden HDP ve PKK için olay sözler
Erdoğan'dan Ordu'da ilan etti: Dünyayı şaşırtacağız
Önce model oldu, sonra polisliğe soyundu
WhatsApp yeni özelliği ile işinizi kolaylaştıracak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum