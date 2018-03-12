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Afrin’i terk etmeye çalışan siviller teröristlerce zorla engellendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 23:16 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) ortaklaşa gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı ile köşeye sıkışan terör örgütü YPG/PKK, Afrin’i terk etmeye çalışan sivil halkı silah zoru ile ilçede tutmaya çalışıyor.Afrin’in teröristlerden temizlenmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nda TSK ve ÖSO unsurları Afrin kapısına dayandı.

Afrin’i terk etmeye çalışan siviller teröristlerce zorla engellendi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) ortaklaşa gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı ile köşeye sıkışan terör örgütü YPG/PKK, Afrin’i terk etmeye çalışan sivil halkı silah zoru ile ilçede tutmaya çalışıyor.
Afrin’in teröristlerden temizlenmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nda TSK ve ÖSO unsurları Afrin kapısına dayandı. Bölgedeki YPG/PKK unsurlarının zulmünden kaçan sivil halk, teröristlerin baskılarına maruz kalıyor. TSK, ilçeyi terk etmeye çalışan sivillerin teröristlerce engellendiği anları içeren bir video paylaştı.

Afrin’i terk etmeye çalışan siviller teröristlerce zorla engellendi

Afrin’i terk etmeye çalışan siviller teröristlerce zorla engellendi

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