Afrin’i terk etmeye çalışan siviller teröristlerce zorla engellendi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) ortaklaşa gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı ile köşeye sıkışan terör örgütü YPG/PKK, Afrin’i terk etmeye çalışan sivil halkı silah zoru ile ilçede tutmaya çalışıyor.
Afrin’in teröristlerden temizlenmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nda TSK ve ÖSO unsurları Afrin kapısına dayandı. Bölgedeki YPG/PKK unsurlarının zulmünden kaçan sivil halk, teröristlerin baskılarına maruz kalıyor. TSK, ilçeyi terk etmeye çalışan sivillerin teröristlerce engellendiği anları içeren bir video paylaştı.
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