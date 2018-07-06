Afrin'in dağlık alanında arama tarama çalışmaları sürüyor

AFRİN (AA) - Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Afrin'de, bombalı eylem ve suikast hazırlığındaki YPG/PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi, bir terörist yaralı yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Afrin’de Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Milli Orduya Bağlı Ahrar Şarkiye, bombalı eylem ve suikast hazırlığındaki 2 teröristi etkisiz hale getirdi, 1 teröristi yaralı ele geçirdi.
Afrin’in Racu beldesindeki dağlık alanda arama tarama çalışmalarını sürdüren Ahrar Şarkiye, YPG/PKK'lı teröristlerle sıcak çatışmaya girdi.
Çatışmada 2 terörist öldürüldü, 1 terörist yaralı yakalandı.
Yaralı terörist, Afrin’de bombalı eylem ve suikast yapmak üzere Racu beldesindeki dağlara gelen 8 terörist ile eylem hazırlıkları yaptıklarını, 2 arkadaşının çıkan çatışmada öldüğünü ve diğerlerinin kaçtığını anlattı.
- Bölgede arama tarama çalışmaları devam ediyor
Ahrar Şarkiye komutanlarından Ebu Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrin’in Racu beldesindeki dağlarda arama tarama çalışmalarının sürdüğünü, teröristlerle çıkan çatışmada biri kadın 2 teröristin öldürüldüğünü ve bir teröristi de bacağından yaralı olarak ele geçirdiklerini aktardı.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'i 18 Mart'ta terör örgütü YPG/PKK'dan arındırmıştı.
TSK ve ÖSO'nun Afrin'de hayatı normale döndürme çalışmaları sürüyor.
Afrin genelinin büyük ölçüde teröristlerden temizlenmesine rağmen uyuyan hücrelerden zaman zaman bombalı saldırılar yapılıyor.
Amasya'da son KHK yayınlanmadan öğretim görevlileri ve akademisyenlere FETÖ operasyonu!
Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Başbakan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması
Bolu'da TEM otoyolunda korkunç ölüm! Milyonda bir ihtimal oldu
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den çocuk istismarı tartışmasına ilginç öneri: Çocuk bakanlığı kurulsun
Suriye'de Esed rejimi ile muhalifler arasında ateşkes sağlandı! 350 bin Suriyeli daha Türkiye'ye göç ediyordu
Küçük Ömer'in son sözleri “Benim bir şeyim yok üzülme anne" oldu
Veli Ağbaba'dan şok sözler: İsmail Kahraman Meclis'i babasının çiftliği gibi yönetti
Son dakika... Reuters duyurdu! Rusya ile anlaştılar
Sosyal medyadan yorum yağdı! Oraya giren gözlerine inanamıyor
Aşiretin marjinal çocuğu sanal alemde olay yarattı
Müge Anlı’ya haber verin: NASA’nın uzay aracı kayboldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum