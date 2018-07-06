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Afrin'in dağlık alanında arama tarama çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 20:39 | Son Güncelleme

Suikast hazırlığındaki 2 YPG/PKK'lı terörist öldürüldü, bir terörist yaralı yakalandı

AFRİN (AA) - Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Afrin'de, bombalı eylem ve suikast hazırlığındaki YPG/PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi, bir terörist yaralı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Afrin’de Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Milli Orduya Bağlı Ahrar Şarkiye, bombalı eylem ve suikast hazırlığındaki 2 teröristi etkisiz hale getirdi, 1 teröristi yaralı ele geçirdi.

Afrin’in Racu beldesindeki dağlık alanda arama tarama çalışmalarını sürdüren Ahrar Şarkiye, YPG/PKK'lı teröristlerle sıcak çatışmaya girdi.

Çatışmada 2 terörist öldürüldü, 1 terörist yaralı yakalandı.

Yaralı terörist, Afrin’de bombalı eylem ve suikast yapmak üzere Racu beldesindeki dağlara gelen 8 terörist ile eylem hazırlıkları yaptıklarını, 2 arkadaşının çıkan çatışmada öldüğünü ve diğerlerinin kaçtığını anlattı.

- Bölgede arama tarama çalışmaları devam ediyor

Ahrar Şarkiye komutanlarından Ebu Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrin’in Racu beldesindeki dağlarda arama tarama çalışmalarının sürdüğünü, teröristlerle çıkan çatışmada biri kadın 2 teröristin öldürüldüğünü ve bir teröristi de bacağından yaralı olarak ele geçirdiklerini aktardı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'i 18 Mart'ta terör örgütü YPG/PKK'dan arındırmıştı.

TSK ve ÖSO'nun Afrin'de hayatı normale döndürme çalışmaları sürüyor.

Afrin genelinin büyük ölçüde teröristlerden temizlenmesine rağmen uyuyan hücrelerden zaman zaman bombalı saldırılar yapılıyor.

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